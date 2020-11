IL SINDACO/2

MONTEBELLUNA Da settimane Elzo Severin, vicesindaco di Montebelluna (fra un paio di giorni primo cittadino a tutti gli effetti in seguito alla decadenza di Marzio Favero), ha avviato una personale campagna affinché i suoi cittadini usino la mascherina. Non solo manda i vigili in sopralluogo (anche ieri pomeriggio sono usciti, senza multare, ndr), ma lui stesso si preoccupa di bacchettare chi sgarra, fermando i negligenti quando passa per la piazza. Eppure, in città le cose non vanno bene: la percentuale di positivi rispetto alla popolazione è del 14,6% su diecimila abitanti. La più alta della provincia. Un dato in contrasto, appunto, sia con l'impegno di Severin per sensibilizzare i suoi pazienti, sia con la scelta di distribuire trenta mascherine per ogni nucleo familiare, avviata dall'amministrazione di Montebelluna. Un'iniziativa che ha preso il via ieri nella sede della protezione civile, già raggiunta da 935 famiglie, per un totale di 47.500 pezzi. A quanto pare però non basta. Montebelluna e Castelfranco hanno fatto segnare un record di contagi.

Qual è la causa, secondo lei?

«Finché la gente non tiene addosso regolarmente la mascherina i dati relativi ai contagi non saranno soddisfacenti».

Per quale motivo la situazione è più grave nella città da lei amministrata rispetto alle altre di pari dimensioni?

«Montebelluna e Castelfranco sono i centri più popolosi, con tanti bar e punti di incontro concentrati in un'area limitata. La gente si riunisce in uno spazio ridotto e non si protegge. Non si rende conto che, anche se abbiamo un certo numero di positivi noti, gli asintomatici sono molti di più. Non c'è dubbio. Il problema è che, finché qualcuno non si ammala, non se ne ha la percezione».

L'ospedale infatti è in sofferenza.

«Si contano oltre 100 ricoverati per Covid, per fortuna in buona parte in area non critica. L'indicazione per far fronte alla situazione è quella di dimettere il più possibile gli stabilizzati. La prossima settimana verrà dato un grosso aiuto dall'apertura delle strutture intermedie, come quella di Valdobbiadene. Sarà determinante anche perché ci sono persone che hanno assoluto bisogno di qualcuno che le accudisca».

E per quanto riguarda le sale operatorie qual è la situazione?

«Gli interventi urgenti vengono garantiti. È ovvio invece che siano rinviati determinati appuntamenti, come quelli di carattere ortopedico, come ad esempio per l'intervento all'anca. Si tratta di operazioni che richiedono un ricovero piuttosto lungo e che possono essere procrastinate. Anche se capisco il disagio di chi vive direttamente il problema. C'è però anche chi rinuncia per la paura di recarsi in ospedale, visto come un luogo di contagio nonostante sia invece molto controllato».

Per quanto riguarda le visite, invece, com'è la situazione?



«Anche a tale proposito vengono garantite sia le urgenze sia le prestazioni che richiedono un tempo breve. A tale riguardo la novità è rappresentata dall'oculistica. Grazie al dottor Capovilla, che ha dato la propria disponibilità, si svolgeranno delle visite la domenica mattina, prima a Montebelluna e poi a Pederobba. In questo modo verranno limitati gli assembramenti e si diluiranno su un arco di tempo maggiore le prestazioni».

Intanto, però, c'è chi attribuisce le difficoltà di Montebelluna al fatto che l'ospedale è sotto dimensionato rispetto al bacino d'utenza.

«Non credo che una valutazione si possa fare in un momento in cui si sta vivendo una pandemia epocale. E comunque io ho sempre pensato che la soluzione migliore per l'ex Usl 8 sarebbe stata quella di realizzare un unico ospedale a metà strada fra Montebelluna e Castelfranco. Ovviamente, però, a questo punto una strada del genere non sarebbe percorribile».

Laura Bon

