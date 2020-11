IL SINDACO/1

CASTELFRANCO Castelfranco e Montebelluna contano il 14% del numero totale dei contagi in provincia. Un dato che preoccupa non poco i cittadini: a rassicurarli arriva il sindaco e presidente della Provincia, Stefano Marcon. «Sappiamo che è un momento di pandemia importante ma i dati sono in linea con quelli del Veneto, che erano a circa 600mila».

Nessun allarmismo quindi sindaco?

«No, la situazione nella quale stiamo vivendo ormai è nota. Siamo in linea con la fascia dei contagi della Regione e bisogna tenere duro con le misure di contenimento. Guardia alta, non dobbiamo abbassarla mai. Ognuno deve fare il proprio evitando situazioni di rischio: Castelfranco si annovera tra le città con più incidenza di contagi».

Ci saranno maggiori controlli?

«Le forze di polizia sono coordinate per tenere monitorato il territorio. Abbiamo anche messo mano al piano del mercato per contingentare anche lì la situazione, che poteva essere uno dei momenti di maggiore affluenza delle persone in centro».

Sono state fatte sanzioni?

« Io so che la situazione tiene. Non ci sono state problematiche, anche la sera dopo le 18 non ho riscontri di assembramenti o di attività aperte oltre l'orario consentito».

Tutti ligi alle regole quindi, ma con l'avvicinarsi delle feste sarà programmata qualche chiusura o ulteriori misure?

«No, non faremo chiusure particolari. Sono anche in contatto con gli altri sindaci per coordinarci sulla comunicazione dei dati sui positivi ai cittadini».

A che conclusione siete arrivati in merito?



«La maggior parte di noi sindaci ritiene sia opportuno non divulgare i numeri che comunque, da ciò che so, rimane una competenza dell'Usl o dell'Azienda Zero. E sono loro a divulgarli. Al sindaco l'Usl li inoltra solo per rendere nota la situazione. Vogliamo evitare una caccia all'untore o di scatenare allarmismi che non servono. Chi ha diffuso i numeri ha spesso messo in difficoltà i cittadini. Per il tema della privacy, la questione rimane border line».

Il tema della privacy era uscito nell'ultimo consiglio comunale. Ora il consigliere Claudio Beltramello che aveva chiesto la diffusione dei dati invita le persone a scrivere una mail direttamente a lei per chiederglieli.

«Sì, sono arrivate delle mail. Alle prime ho risposto ma dopo un po' si vedeva che è una cosa strumentale. Sembra la solita situazione dei 5 anni passati. Gioverebbe che ciascuno di noi dica a chi incontra per strada di tenere la mascherina, evitare il contatto e gli assembramenti. In questo clima delicato non capisco a chi giova questa azione. Superata la pandemia avremo modo di confrontarci e vedere se si poteva fare meglio. Oggi chi ha il timone della Regione, Luca Zaia, e del Governo, Giuseppe Conte, sa cosa fare o comunque ci sta provando».

Si avvicina il Natale, a Castelfranco si sono accese le luci attorno al castello. Che Natale sarà?

«Sarà un Natale nuovo, diverso. Comunque un Natale al quale non siamo abituati. Bisognerà senz'altro contenere i contatti. Spero si arrivi ad avere presto il vaccino. Dalle misure messe in campo si evince che si stanno ottenendo dei risultati e che la curva sta calando. Ricordo a marzo, con il primo lockdown, in un mese la situazione è rientrata».

E ora, a Castelfranco ci sono le luci.



«Sì, abbiamo voluto dare un segnale di continuità contestualizzato però al momento che stiamo vivendo. Gli addobbi fanno parte della città nel periodo natalizio. È un momento dove si respira un clima di speranza. Noto che le persone hanno più speranza che paura. La speranza di uscirne presto unita alla consapevolezza che serve la responsabilità del singolo. E poi, Natale è sempre Natale. In una formula diversa ma ci sarà».

Lucia Russo

