IL SINDACATO CONEGLIANO «Non solo per i figli malati. La proposta su cui stiamo lavorando prevede che i dipendenti dell'Usl della Marca possano cedere volontariamente le proprie ferie non solo ai colleghi che devono assistere i loro figli, come indicato nel contratto, ma anche a chi deve far fronte a problemi di salute personali o a quelli di altri familiari». A parlare è Ivan Bernini, segretario generale della Fp-Cgil di Treviso. L'IDEAE' questa l'idea attorno alla quale sta ruotando la discussione. L'Usl della Marca si prepara ad...