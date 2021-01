IL SERVIZIO

TREVISO «Il test rapido per il coronavirus nelle farmacie che hanno aderito al programma regionale costa 26 euro. Se ci sono farmacie che prevedono un prezzo più elevato, significa che si muovono autonomamente. Magari si sono appoggiate a centri privati per l'esecuzione dei tamponi. Ma non rientrano nell'accordo regionale». Franco Gariboldi Muschietti, presidente di Farmacieunite, risponde così alle segnalazioni di alcuni cittadini che hanno evidenziato come in alcuni casi vengano chiesti più di 26 euro. La voce è giunta anche alla stessa associazione delle farmacie. Proprio in queste ore sono in corso degli approfondimenti. Ma la linea è già chiara. Ad oggi sono 22 le farmacie aderenti al programma regionale inserite nell'elenco ufficiale stilato dall'Usl della Marca. A breve se ne aggiungeranno altre, che si stanno organizzando per offrire il servizio. I punti fermi sono essenzialmente tre: il tampone costa 26 euro, non serve la ricetta, e viene eseguito su appuntamento da personale abilitato in aree separate da quelle riservate alla vendita o in orari diversi rispetto a quelli di apertura. Nei 26 euro, nello specifico, sono compresi l'acquisto da parte delle farmacie dei tamponi indicati dalla Regione, l'adeguamento degli ambienti e la dotazione di infermieri per l'esecuzione del test.

IL PERCORSO

«Per accedere al servizio bisogna prendere appuntamento via telefono, portare con se una fotocopia di un documento di identità valido e indossare la mascherina chiariscono dall'Usl non è richiesta l'impegnativa del medico. Il costo massimo della prestazione è di 26 euro. Le farmacie che hanno aderito al programma istituzionale caricano i risultati nel database informatico della Regione. Le altre non lo possono fare in modo diretto. E questa è già una prima, grande differenza. Tutte e 22 le farmacie indicate dall'Usl si sono organizzate allestendo un percorso riservato alle persone che devono sottoporsi al tampone rapido. La maggior parte ha previsto il servizio per un giorno a settimana. I test vengono eseguiti da infermieri adeguatamente formati. Possono fare il tampone rapido tutti i cittadini che al momento dell'esecuzione non presentano sintomi simil influenzali e che non hanno avuto contatti stretti con casi positivi al coronavirus nelle 48 ore precedenti. Se il test rapido fatto in farmacia dovesse dare esito positivo, la persona verrà indirizzata urgentemente al proprio medico di famiglia che deciderà sull'invio ai Covid Point allestiti dall'Usl della Marca per il tampone di conferma processato in biologia molecolare.

LA SCADENZA

L'attività nelle farmacie è ancora più importante alla luce della scadenza dell'accordo che aveva portato i medici di famiglia a eseguire i test rapidi sui propri assistiti. Una cinquantina di camici bianchi stanno continuando come volontari, cioè senza più ricevere il corrispettivo economico che era stato fissato nell'accordo nazionale. Intanto sono stati aperti i Covid Point per i bambini gestiti dai pediatri di libera scelta. I primi due, già in funzione, sono stati allestiti nel parcheggio del distretto di via Galvani a Conegliano (in modalità drive-in) e nell'ospedale di Montebelluna (in un'ala separata). E a breve ne verranno aperti altri due tra Treviso e Oderzo.

M.Fav

