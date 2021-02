IL SERVIZIO

MONTEBELLUNA Punto vaccini nel centro frazionale di Busta capace di oltre mille somministrazioni al giorno. Con ogni probabilità, il punto di riferimento del comprensorio nel momento in cui partiranno le vaccinazioni di massa sarà rappresentato da Montebelluna. Ad annunciarlo il sindaco del Comune montelliano Elzo Severin, che ieri mattina ha effettuato un sopralluogo assieme ai vertici dell'usl e al Comitato civico nella zona ritenuta più opportuna.

LA SCELTA

«Il centro frazionale di Busta -spiega Severin- ha già ospitato con successo le somministrazioni dei vaccini anti influenzali nei mesi scorsi e tutto è stato gestito ottimamente. Ora abbiamo pensato a questa sede anche per i vaccini anti Covid. La città dovrebbe rappresentare un punto di riferimento sovra comunale. Il luogo è particolarmente adatto perché si trova fuori dal centro e non presenta alcun problema di parcheggio. Inoltre, a differenza del Palamazzalovo, che si trova in centro e avrebbe potuto rappresentare l'alternativa, potrà essere disponibile anche in forma prolungata senza disagi. Si sa infatti che la campagna non si esaurirà nell'arco di pochissimi giorni, ma richiederà del tempo». Così, soprattutto dopo il sopralluogo di ieri, dopo il quale l'usl è uscita soddisfatta, sembra proprio che la scelta per la campagna di vaccinazione cadrà su quella che è sempre stata considerata la frazione cenerentola del Comune.

L'OPPORTUNITA'

E fra l'altro sembra che la popolazione abbia accolto, dalle prime indiscrezioni, la notizia come una buona novella. Un'occasione per far conoscere Busta anche da chi nella campagna montebellunese arriva ben di rado. Peccato che l'occasione sia rappresentata dalla pandemia che ha colpito Montebelluna e il distretto di Asolo in modo particolarmente aggressivo. Tanto da indurre lo stesso sindaco di Montebelluna, nei giorni scorsi, a emettere un'ordinanza per l'uso della mascherina anche quando si è seduti al tavolo del bar. «Sono contento - dice ora il sindaco - perché ho visto che nell'ultima ordinanza, quella emessa oggi, il Governatore della Regione mi ha ascoltato, prevedendo le stesse indicazioni che avevo dato io».

Laura Bon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA