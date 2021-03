IL SERVIZIO

MASER Chiedere un consiglio alla propria farmacia di fiducia e ricevere i prodotti restando comodamente a casa. Si può così riassumere il nuovo servizio attivato in occasione della zona rossa di Marzo 2021 dal gruppo Farmacie Più dei dottori Carlo e Nicola Giacomelli presenti nella Marca a Coste Maser, Varago di Maserada e Ca' Rainati di San Zenone degli Ezzelini. Il servizio di consulto da remoto e spedizioni dei prodotti a casa è stato sperimentato nei mesi scorsi e in occasione della zona rossa che durerà fino a Pasqua entra a pieno regime. «Questa iniziativa nasce per la volontà di stare al vostro fianco mantenendo il servizio di sempre» sottolineano i dottori Giacomelli.

Come funziona? I cittadini potranno contattare la farmacia al numero fisso, il sito o il numero whatsapp per chiedere un consulto o prenotare i farmaci e prodotti. In base alla richiesta si riceverà l'evasione dell'ordine di prenotazione o la consulenza di una farmacista specializzata. I pazienti potranno poi procedere al pagamento dei prodotti attraverso bonifico bancario o con l'innovativo pagamento con carta di credito tramite link e attendere la consegna della merce a casa.

Il tutto avviene in chat crittografate che garantiscono riservatezza e affidabilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati sensibili. Già da qualche mese attraverso il numero Whatsapp delle farmacie è possibile prenotare online, tramite il sito o direttamente scrivendo nella chat, il farmaco di cui si ha bisogno e ritirarlo in un momento successivo. Ora il servizio si amplia con i consulti da remoto per personalizzare sempre di più il servizio per ogni singolo paziente. «In questo modo - spiegano - la farmacia valorizza ulteriormente il proprio ruolo di presidio di prossimità, portando a casa dei pazienti la professionalità del farmacista».

«In questa emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 - spiegano dalle tre fermacie -, offrendo la possibilità di avere una consulenza on line, la spedizione al domicilio o poter ritirare in farmacia il farmaco già prenotato, le farmacie contribuiscono ad evitare spostamenti e a limitare le possibilità di contagio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA