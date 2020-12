IL SALVAGENTE

TREVISO Oltre un milione di euro, che, grazie all'effetto moltiplicatore, potrà generare prestiti agevolati per un importo di almeno dieci volte superiori. E poi diverse altre centinaia di migliaia di euro sotto forma di microcredito, contributi a fondo perduto, incentivi ai consumi, bandi mirati, esenzioni dalle tasse. Nello sconvolgimento provocato dalla pandemia Covid, il commercio trevigiano scopre una rinnovata alleanza con i Comuni e gli enti locali per cercare di assicurare un sostegno finanziario alle imprese in ginocchio. Certo, nessuno si illude che basti a risolvere la grave situazione economica accumulata in questi mesi, ma la platea di aiuti messi in campo dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto numeri considerevoli. E soprattutto segnato una strada di collaborazione interessante anche per il futuro post- emergenza.

TUTTI I NUMERI

«Se i ristori previsti dal governo rappresentano una goccia nel mare, dal momento che coprono dal 2 al 5% della perdita di fatturato conferma Federico Capraro, presidente di Confcommercio Treviso questi aiuti costituiscono un salvagente, perché consentono di recuperare liquidità per reggere sul mercato». Il riferimento è, in primo luogo, ai cosiddetti Fund: accordi con cui le amministrazioni comunali hanno stanziato fondi a favore dei consorzi fidi del settore, i quali stanno usando queste risorse come garanzie per i finanziamenti alle varie imprese. Nei 63 Comuni facenti parte del mandamento Confcommercio di Treviso (che comprende, oltre al capoluogo e dintorni, i comprensori di Conegliano e Valdobbiadene, di Mogliano Roncade e di Asolo e Montebelluna), di tali intese ne sono state strette finora 24 per un importo complessivo superiore al milione e centomila euro. Si va dai 520mila di Treviso agli 80mila di Conegliano, ai 50mila di Carbonera e Villorba, a cifre via via meno consistenti. «Sono dei modelli di finanza sociale spiega Capraro - per cui Treviso ha fatto da apripista, che offrono credito immediato, garantito dai Confidi e che sia in fase uno, sia in questo periodo, rappresentano una boccata di ossigeno perché offrono liquidità a tassi agevolati senza alcuna limitazione per l'utilizzo». Secondo le stime dell'associazione, grazie al moltiplicatore, alimentano un volume di prestiti agevolati pari a circa 13 milioni, da restituire in media in 72 mesi. «Con questi strumenti - prosegue il leader degli imprenditori del terziario - abbiamo temporaneamente sopperito alle esigenze di liquidità delle imprese danneggiate dal lockdown, andando oltre i codici Ateco e superando in molti casi la rigidità dei ristori governativi. Il territorio, nel 2020, ha dato prova di saper concertare e di trovare soluzioni, ora però servono indennizzi consistenti, sostegni, sgravi contributivi ed esenzioni».

GLI INTERVENTI

Ai fund poi si aggiungono altri interventi da parte dei municipi: esenzione di tributi, sconti, agevolazioni per affitti, fino ad alcuni aiuti a fondo perduto. Ad esempio Spresiano ha messo a disposizione 250mila euro, Maserada e San Biagio 100mila, altri hanno fissato un contributo da destinare ad ogni impresa. Alcuni hanno adottato sia uno che l'altro tipo di sostegno. «Il tonfo occupazionale a fine deroga licenziamenti spaventa e la ripresa non è ancora vicina, in particolare per tutto il comparto del turismo» avverte Capraro. Rilanciando però anche elementi di speranza: «Il 2021 sarà un anno in cui il senso di comunità si farà sentire e farà la differenza. Tutti hanno capito che nessuno si salva da solo e lo spirito di condivisione aiuterà a trovare soluzioni».

Mattia Zanardo

