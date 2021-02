IL SACERDOTE

TREVISO Una telefonata che squarcia la giornata. Di quelle che non si vorrebbero mai ricevere. «Venga, abbiamo bisogno di lei». E ritrovarsi lì su un ballatoio a pregare, con una pena infinita nel cuore. Mentre dentro un padre e un figlio sono senza vita. E ancora nessuno se ne capacita. Don Gerardo Giacometti è stato chiamato poco tempo dopo la scoperta dell'omicidio suicidio. Proprio dal nonno, Fortunato, il padre di Egidio. Che gli ha chiesto di raggiungerli per pregare insieme per l'anima di suo figlio e del piccolo. E così con i parenti stretti si è riunito davanti alla porta dell'appartamento. Perché all'interno erano appena iniziati i rilievi della scientifica.

LE PAROLE

«Egidio è stato distrutto dal lockdown. Questa emergenza planetaria che ci sta privando di reti sociali di protezione e di supporto nei momenti difficili della vita. I governi si preoccupano della nostra salute e trascurano il disagio psichico. Ma presto arriverà il conto di questo isolamento forzato». Gli trema la voce. «L'ultima volta che lo avevo visto era reduce da un brutto incidente in moto, che lo ha bloccato per lungo tempo. Sapevo quanto tenesse al bambino. Sapevo anche che c'erano delle preoccupazioni circa la sua salute. Proprio per questo Egidio aveva chiesto all'azienda per cui lavorava di essere spostato di mansioni per non fare più trasferte all'estero e rimanere vicino alla famiglia». Nell'ultimo incontro il padre gli aveva manifestato qualche malessere.

LO CHOC

«Nessuno poteva prevedere tutto questo. È un gesto di una gravità inaudita, che non può essere spiegato. Ma mi sento di dire che c'è una situazione di fragilità che sta colpendo le persone meno solide, quelle che hanno una pena nel cuore che non riescono a confessare. E che questa situazione rischia di isolare le persone trasformando dubbi e malesseri in fonti di pericolo». Don Gerardo conosceva da tempo Massimiliano e la famiglia. Nel 2017 aveva celebrato le nozze con Angela, con cui aveva una relazione solida e stabile. E nel 2018 aveva battezzato il piccolo Massimiliano. «Tutto si era svolto in maniera normale e tranquilla. Sapevo che la coppia era solida: si erano scelti, avevano deciso di costruire insieme una famiglia». Ma spesso i demoni interiori non traspaiono, così come le paure. «Se da un lato nulla lasciava presagire questo tragico gesto, dall'altro esiste un malessere sempre più diffuso».

Elena Filini

