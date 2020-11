IL RITRATTO

TREVISO Una vita di strada fatta di piccoli furti e abuso di sostanze alcoliche. Ma dopo il carcere sembrava rigenerato. Enrico Sorarù aveva finito di scontare la sua ultima condanna lo scorso settembre. Un anno e nove mesi. «L'ultima volta era stato arrestato dopo il furto di una bici mentre era ubriaco - spiega il suo legale, l'avvocato Giuseppe Muzzupappa -. All'epoca dormiva dove gli capitava, viveva come un clochard, ma in carcere si era rimesso a posto. Aveva pure lavorato. E quando era uscito dal carcere mi aveva promesso che avrebbe messo la testa a posto. Che avrebbe smesso di vivere di espedienti. Sembrava rigenerato». Purtroppo però il 56enne sarebbe sprofondato nella vita di sempre, fino a progettare la sua vendetta contro il direttore del supermercato (nel frattempo cambiato), che aveva mantenuto la linea dura delle denunce formali anche per i piccoli furti, per lo più di birre e altre bevande alcoliche. Segnalazioni che lo avevano riportato, ancora una volta, dietro le sbarre.

LE DIFFICOLTA'

Sorarù, originario di Rocca Pietore, nel Bellunese, fino a una decina di anni fa lavorava in Germania, a Stoccarda. Anche i fratelli risiedono all'estero, in Austria e in Germania, mentre i figli si sarebbero trasferiti in Gran Bretagna, a Manchester. I contatti con la famiglia, però, nel tempo si sarebbero fatti sempre più radi. Rientrato in Italia il 56enne avrebbe subito un vero e proprio crollo, per lo più condizionato dall'abuso di sostanze alcoliche. «Si ubriacava e cominciava a fare questo tipo di cose, piccoli furti, niente di violento» conferma il suo legale, che lunedì alle 9, davanti al giudice Mascolo, lo assisterà nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Sorarù, per qualche tempo, era stato anche ospitato nella parrocchia di San Zeno, dove poteva contare sull'aiuto del parroco per un posto dove dormire e un pasto caldo. Il centro, e in particolare la zona dei giardinetti e di via Fiumicelli, era il punto di ritrovo con altri compagni di strada. E talvolta si dava a piccoli furti, di biciclette e di alcolici, prelevati direttamente dagli scaffali del Pam di piazza Borsa. Non a caso l'uomo era ormai arcinoto alle forze dell'ordine, in particolare agli agenti della polizia locale di Treviso. «Ammiro le persone che vivono in strada - scriveva un paio d'anni fa su Facebook - che sanno battere la vera guerra: quella della fame e delle delusioni. Ma ricordate il loro grande cuore e la voglia di rimettersi in carreggiata».

I PRECEDENTI

A pesare sull'ultima condanna (nel calcolo del cumulo di pene) c'erano diversi episodi. Due anni fa il tribunale aveva inflitto a Sorarù e a un 50enne friulano due anni e otto mesi di pena per il furto a casa di Alberto Bettiol e Chiara Pinarello, in via Sant'Agostino a Treviso, avvenuto nel 2017. In quell'occasione erano stati bloccati poco fuori il muro di cinta dell'abitazione del genero e della figlia di Carla Pinarello, titolare dell'omonimo negozio di materiale sportivo, mentre cercavano di portare via una city bike che avevano prelevato dal giardino interno dell'abitazione. Alcuni anni prima era stato denunciato dopo esser stato trovato in una casa diroccata in via Plinio il Vecchio, trasformata in rifugio di fortuna. All'epoca venne arrestato perchè doveva scontare 6 mesi per un precedente furto avvenuto nel Veneziano: era stato beccato mentre tentava di scassinare un distributore automatico di giochini per bambini. Niente a che vedere con le accuse che ora incombono sul 56enne, che solo domani mattina potrà spiegare la sua verità al magistrato. Magari partendo dalla spiegazione su dove abbia reperito l'esplosivo e come sia stato di assemblare la bomba. (a.belt)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA