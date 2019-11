IL RITRATTO TREVISO «Gianfranco? È una testa calda, uno di quelli che

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITRATTOTREVISO «Gianfranco? È una testa calda, uno di quelli che si mette sempre nei casini. E che quando litiga gli parte spesso un ceffone». Che il 48enne ritenuto responsabile della morte di Marilena Corrò fosse violento lo sapevano tutti nell'isola di Boavista. E non solo. Coppola era finito nei guai in ripetute occasioni negli ultimi 10 anni, sempre per colpa di qualche cazzotto di troppo o di aggressioni che lo avevano portato addirittura dietro le sbarre. «Violento era violento, questo non lo si può negare. L'ultima volta era...