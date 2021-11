Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RITRATTOCONEGLIANO Padre e figlio accomunati dalla passione per il mare e per la nautica. Non solo le imbarcazioni a motore: Stéphane, in particolare, aveva conseguito anche la patente di vela. Ed era proprio quello il suo sogno, nonostante i problemi motori che lo tormentavano dopo un terribile incidente d'auto: solcare i mari al timone di una barca a vela. Ma assieme al padre Vittorio, aveva virato per il gozzo da pesca, con il quale,...