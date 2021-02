IL RITORNO

CONEGLIANO Entrano scaglionati, distanziati e con la mascherina gli studenti del liceo Marconi, divisi nelle rispettive entrate individuate all'inizio dell'anno. Alcuni hanno accolto l'invito, giunto via mail dal dirigente, di vestirsi bene per celebrare questo nuovo inizio, altri hanno cercato di non mettere la tuta e qualcuno ironizza sulla tenuta in pigiama mutuata dalla Dad, anche se in realtà dice di essere vestito come sempre, in jeans. Un bel gruppetto di ragazzi della I D del liceo Scientifico attende fuori dall'ingresso. Sono in cerchio e distanziati e spiegano pro e contro di questa situazione. «C'è la comodità di stare a casa e di non dovere uscire al mattino presto con questo freddo» dice una delle ragazze, ma il clima è tutto sommato allegro. «Sembra che sia il primo giorno di scuola» confermano un po' tutti.

LA FESTA

Arrivano insieme un gruppo di ragazzi della IV D dello Scientifico. Hanno in mano palloncini colorati e un mazzo di fiori sgargianti e sono l'immagine più bella e allegra di questa generazione così depauperata e sacrificata dagli effetti della pandemia. Alberto, Alexandra, Asia, Arianna, Elisa e Piero si sono organizzati per festeggiare il compleanno di una loro compagna di classe, Giada, che ha raggiunto il traguardo dei 18 anni proprio oggi. «Siamo pieni di verifiche, ma siamo contenti di tornare - ci tengono a precisare - nel rispetto del distanziamento e delle norme» come fosse necessario premetterlo per non ricevere accuse. Tra gli studenti in attesa di entrare c'è anche chi quest'anno conseguirà la maturità classica. Tra di loro Matteo, 18 anni, che racconta com'è stato il lockdown: «È stata dura. Con la Dad ci sono stati alti e bassi, ma a distanza il livello di insegnamento si abbassa e preferisco ritornare in presenza. Dobbiamo essere ottimisti». All'ingresso accanto alla palestra quattro ragazze si sono incontrate dopo mesi che non si vedevano. Chiacchierano a debita distanza e con la mascherina. Sono tutte quattordicenni della I K del Classico: Ludovica e Matilde di Pieve di Soligo, Gaia e Amelia di Vazzola. Le giovani che vengono dagli stessi paesi si conoscono tra loro, ma non hanno avuto tante occasioni per vivere al meglio il loro primo anno di scuola superiore. «Non abbiamo avuto molto tempo per conoscerci - raccontano - anche se già dall'anno scorso eravamo abituate alla didattica a distanza. Avremmo comunque preferito stare a scuola».

I PRO E I CONTRO

Benedetta ha 16 anni e frequenta il secondo anno del Classico: «La Dad è stata abbastanza pesante. Ci eravamo abituati a un ritmo e già a metà dell'anno scorso si sono sradicati i rapporti. Io preferisco il ritorno in presenza anche perché, non potendo uscire, è l'unico modo per vedere gli amici». La scuola in presenza è mancata e ne è consapevole anche il dirigente Stefano Da Ros: «Tre mesi di permanenza a casa, davanti al monitor, è stato frustante per i ragazzi, vincolati in una dimensione che non è la loro». Poi spiega l'idea lanciata ai ragazzi di vestirsi bene: «Ho accolto il suggerimento di alcuni docenti e ho proposto di vestirsi bene per celebrare il nuovo inizio, per riportare l'attenzione su di sé, dopo mesi vissuti in maniera dimessa». Anche i professori hanno ricominciato le attività in presenza, ma qualcuno era piuttosto critico. Si teme che avere le classi intere aumenti le probabilità di contagio, che diminuirebbe se metà fosse in remoto, scelta comunque bocciata da 2/3 degli insegnanti e dal Consiglio Istituto tenutosi a dicembre.

Chiara Dall'Armellina

