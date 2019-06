IL RISVEGLIO QUINTO «Come sta Giorgia? Perché non è venuta a salutarmi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RISVEGLIOQUINTO «Come sta Giorgia? Perché non è venuta a salutarmi prima di uscire dall'ospedale?». Sono le uniche parole pronunciate da Christian dopo il terribile incidente di venerdì notte, quando era alla guida della sua Alfa Romeo Mito, sulla quale viaggiava anche Giorgia, andatosi a schiantare contro la Toyota di Giuseppina Lo Brutto. «E' sotto choc racconta la madre non parla. Ripete solamente che non si ricorda nulla di quello che è successo». E' ancora ricoverato al Ca' Foncello. Nelle prossime ore finirà sotto i ferri...