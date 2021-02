IL RISULTATO

TREVISO L'inizio della campagna anti-Covid promette bene. Il personale dell'ospedale di Treviso è stato vaccinato contro il coronavirus, richiami compresi. E oggi tra medici, infermieri e operatori, in tutto circa 4mila persone, non c'è più alcun caso di positività. Non accadeva da metà ottobre. Negli ultimi quattro mesi si era arrivati a sfiorare quota 100 contagi. Adesso si è a zero. Un risultato che ieri è stato celebrato anche da Roberto Burioni. «La popolazione è piccola, non c'è controllo, per cui grande cautela scrive il professore di Microbiologia e Virologia del San Raffaele di Milano ma questi dati sono una gioia per gli occhi. Incrociamo le dita».

Il buon funzionamento dei vaccini è stato confermato dai monitoraggi eseguiti a campione dal centro di Microbiologia di Treviso, guidato da Roberto Rigoli. Gli accertamenti sulle persone immunizzate hanno evidenziato la produzione degli anticorpi. «Abbiamo messo in sicurezza chi cura gli altri, così come le loro famiglie sottolinea Francesco Benazzi, commissario dell'azienda sanitaria A livello generale, però, non dobbiamo abbassare la guardia. Il virus è subdolo e può sfruttare qualsiasi distrazione». L'andamento dei contagi tra il resto del personale dell'Usl è in linea con quello del Ca' Foncello. Lo scorso 17 novembre si contavano 144 operatori della sanità in quarantena o in isolamento. Oggi si è scesi a 18, tra gli ospedali di Montebelluna, Conegliano e Vittorio Veneto, tra i quali solo cinque contagiati dal Covid. Il dettaglio dice 3 medici in isolamento precauzionale perché contatti di positivi, 6 infermieri e 4 operatori sociosanitari (uno in quarantena e tre in isolamento precauzionale). Calano i positivi anche nelle case di riposo, dove l'immunizzazione procede in modo spedito. Al momento sono colpite 157 persone: 59 anziani su 5.085 e 98 operatori su 6.930. Ecco perché si guarda ai vaccini con sempre maggiore impazienza. Anche dal mondo della scuola, che attualmente conta 51 classi in quarantena: 12 nel distretto di Treviso (una alle superiori), 23 in quello di Pieve di Soligo (due alle superiori) e 16 nel distretto di Asolo. Sono poi 128 i medici di famiglia che attendono l'appuntamento dell'8 febbraio per potersi vaccinare (compresi 15 che erano stati contagiati dal coronavirus). Ad oggi, su 512 dottori di base, 351 hanno completato la profilassi con il richiamo e 33 hanno avuto la prima dose. Gli altri 128 non avevano potuto presentarsi alle giornate organizzate dall'USl tra il 9 e il 10 gennaio. «Il 7 gennaio il sistema di prenotazione messo a disposizione dei medici di medicina generale presentava tanti spazi liberi rimarca Benazzi abbiamo dovuto occuparli con i sanitari degli ospedali».

Nella Marca il virus continua a rallentare la propria corsa. Il parametro Rt è sceso a 0,60 (sopra l'uno l'epidemia continua a espandersi). L'altro ieri i Covid Point hanno eseguito 1.165 tamponi, registrando un tasso di positività pari al 6,32%. Il livello di allerta nei reparti degli ospedali è sceso in fascia gialla. Oggi sono 225 i pazienti Covid positivi ricoverati: 199 nelle unità ordinarie e 26 in Terapia intensiva. Da 15 giorni non si registra alcun ingresso diretto di persone dal territorio direttamente in area critica.

