IL CONVEGNO

TREVISO «Con l'avvicinarsi della Festa della Donna, è stato scelto di porre l'attenzione sul problema della violenza contro le donne approfondendo la tematica dell'identità di genere, partendo da quella maschile», spiega Cinzia Mion, vicepresidente della Commissione Pari Opportunità, per definire i contorni del convegno l'identità maschile nel terzo millennio, primo incontro organizzato lunedì dalla nuova Commissione Pari Opportunità del Comune in collaborazione con l'assessorato alle Politiche Sociali, nell'aula magna del liceo Leonardo Da Vinci. A fare gli onori di casa il dirigente Mario Dalle Carbonare assieme all'assessore Gloria Tessarolo. Gli interventi dei relatori hanno cercato di fornire agli adolescenti gli strumenti per costruire un'identità libera degli stereotipi della società moderna e per migliorare le relazioni interpersonali. Un excursus tra le emozioni della crescita, spesso annichilite dalle aspettative di una tradizione culturale molto radicata che a volte lascia poco spazio all'esplorazione della propria natura. Quattro relatori intervenuti proponendo diversi punti di vista sull'argomento: Nicoletta Regonati, psicologa specializzata nel cambiamento maschile che collabora con il Centro Una Casa per l'uomo di Montebelluna, ha trattato il tema Da maschio a uomo: aspetti psicologici e aspetti culturali; Alessandro Bellassai, professore di storia contemporanea e storia di genere all'Università di Bologna, ha parlato della lunga marcia del vero uomo, lettura del virilismo in prospettiva storica; Stefano Ciccone, promotore dell'associazione Maschile Plurale e del movimento Diamoci una Mossa, ha trattato il tema Maschi in crisi? Una strada oltre la frustrazione ed il rancore. Infine Giuseppe Burgio, professore di pedagogia all'Università di Enna, vicedirettore dell'associazione CIRQUE e Giudice onorario del Tribunale dei minorenni di Palermo, ha parlato di Da Eracle a Emis Killa. Il mito della virilità e la violenza di genere. (mz)

© RIPRODUZIONE RISERVATA