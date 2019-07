Il risiko delle facoltà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOTREVISO L'università di Padova punta su Treviso. Lo vede come il polo per eccellenza su cui investire andando anche oltre la facoltà di Giurisprudenza già presente da anni. E ci crede al punto che, il Senato Accademico, alcuni mesi f,a ha deliberato ufficialmente di costituire nella Marca un canale completo di Medicina, che tradotto significa portare l'intero corso di sei anni per la laurea di Medicina e Chirurgia. E corso completo significa creare le strutture per ospitare sale, laboratori con i macchinari più moderni, spazi...