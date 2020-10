IL RILANCIO

CASTELFRANCO Mollano la piadineria ad Albignasego (Pd) per intraprendere la carriera itinerante, poi arriva il Covid e le loro vite cambiando ancora. Tatiana Zaccaria e il marito Giovanni Rosato si sono reinventati tre volte dall'inizio dell'emergenza: «Non ne possiamo più, subiamo un giudizio divino». Eppure all'inizio sembrava un dono della Provvidenza. La coppia è infatti riuscita a vendere il locale padovano l'8 marzo, dopo 12 anni di fortunata attività. «Abbiamo detto, ora che i nostri tre figli sono grandi, vendiamo e ci divertiamo con un furgone in giro per le fiere spiega. Poi arriva il lockdown e il furgoncino comprato in Romania resta bloccato. Così mio marito ha voluto andare a prenderlo ed è rimasto lì due mesi per la chiusura delle frontiere. Sono stati mesi difficilissimi». Poi l'idea: un'impresa di chef a domicilio. «Ho preso spunto da una ragazza su Facebook aggiunge la donna. Quest'estate siamo andati bene, ci chiamavano anche da fuori provincia. Cose per pochi intimi ma a noi bastava lavorare». Poi l'aumento dei contagi e nuove restrizioni. «Mi sveglio e non ho più un lavoro afferma Zaccaria Adesso dobbiamo fare solo asporto. Siamo stanchi. Ci stanno segando le gambe». Marito e moglie si sono rimboccati le maniche e hanno dato vita a una campagna social per farsi conoscere. A rispondere sono stati in particolare i cittadini di Castelfranco: «Siamo rimasti colpiti da tutta questa solidarietà, anche se rimane un'attività sporadica cerchiamo di andare anche più lontano. Il 25 ottobre avevamo una cresima con 20 persone in patronato. In Regione hanno detto di contattare la Prefettura, non sapevano se potessimo farla o meno».

Lucia Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

