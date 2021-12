IL RICORDO

TREVISO «Sono il più imitato. Anche all'estero». Gongola Giancarlo Gentilini di fronte alla decisione di Mario Conte di togliere una panchina in via Manzoni per arginare il degrado e stroncare i bivacchi. Proprio lui che fu additato come esempio di illiberalità da mezza Italia, finito per diventare (per una certa parte) il vendicatore mascherato della Lega più uterina. Ora per Genty rivincite su rivincite.

SICURO

«Ma cosa volete farci? Finalmente anche questi giovani stanno apprendendo il Vangelo secondo Gentilini. Le panchine vanno bene per i cittadini, per i clochard io le ho tolte». Ancora a distanza di decenni gli brillano gli occhi e la voce acquista un tono più argentino. «Lo sapevo che ci sarebbero arrivati anche gli altri: nessuna meraviglia. Le panchine sono del mio popolo. Il mio popolo non ha colore o razza: è la gente che si comporta bene. Per gli altri le panchine sono precluse. Disincentiviamo l'ozio e la maleducazione, via tutto».

LA STORIA

Anno domini 1997. Gentilini, fino ad allora oscuro sindaco di provincia, esplode sui media e diventa per tutti Lo Sceriffo. I giornali nazionali iniziano a creare il mito. Popolarissimo in città, per trent'anni nell' ufficio legale di una banca locale, gran tiratardi nelle osterie, massiccio nel doppiopetto blu sempre presente a ogni manifestazione meno a quelle pro-secessione (Sono alpino, non ci sto), Gentilini parla spesso di degrado morale lo descrive Piero Colaprico su Repubblica. E Genty si prende tutto: la fama e le critiche. Continuando a tirare dritto. Era domenica - spiega Gentilini alle agenzie stampa - e ho visto nella zona della stazione decine di negri seduti sulle spallette del ponte, altri extracomunitari seduti sulle panchine e sacchetti e zaini attaccati penzoloni ai rami degli alberi. Il giorno dopo sono andato dal prefetto perchè non tollero che Treviso diventi una terra di occupazione. Voglio eliminare il problema alla radice e quindi via alle panchine, e se serve anche agli alberi. Nasce così il mito. E oggi, un solo rimpianto. Se Crozza lo avesse conosciuto negli anni d'oro, non ci sarebbe storia con nessun altro personaggio.

Elena Filini

