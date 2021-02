IL RICORDO

TREVISO «Sarebbe stata una seconda domenica di Quaresima nell'ordinarietà della vita quotidiana, ma non nella straordinarietà di un ricordo. Un anno fa iniziava la lunga emergenza della pandemia dentro la quale siamo coinvolti insieme a tutta l'umanità». Un anno esatto da quando tutto è cominciato. Da quel giorno zero dell'inizio dell'emergenza Covid-19.

IL TEMA

A ricordarlo, ieri sera in Duomo, il vescovo di Treviso, Michele Tomasi, che ha voluto presiedere la celebrazione in ricordo di tutte le vittime. Ma anche per ringraziare chi è rimasto fin dall'inizio, ed è tutt'ora in prima linea nella cura dei malati e nella gestione dell'emergenza. Anche una nutrita rappresentanza delle più importanti cariche delle istituzioni in città ha preso posto ieri sera tra i banchi in cattedrale per fermarsi in silenzio a ricordare coloro che non ci sono più. I 1.600 morti trevigiani dall'inizio dell'emergenza. Presenti alla celebrazione, tra gli altri, il sindaco di Treviso, Mario Conte, il direttore dell'Usl 2 Francesco Benazzi e il questore Vito Montaruli. Oltre a numerosi consiglieri, insieme ai volontari della Protezione civile e della Croce rossa: «Con voi c'è la presenza dell'intera cittadinanza» ha ricordato loro il vescovo Tomasi.

LE PAROLE-CHIAVE

A fare il loro ingresso nella quotidianità da un anno come mai prima d'ora sono state parole come pandemia, solitudine e povertà: «Quest'anno siamo stati colpiti dal male fisico, da una forza che ci ha dimostrato come il contagio si diffonde velocemente come esplodendo sia entrato le vite in tutto il mondo ha ricordato il vescovo durante l'omelia Dopo un anno trascorso in questa situazione siamo ancora dentro. Un po' più consapevoli della croce di tante persone che ci hanno lasciato, che sono morte nella distanza della solitudine. Eppure proprio nel momento difficile quanto amore, devozione, servizio e competenza abbiamo visto farsi strada a cominciare dal servizio sanitario».

VIRUS E COMUNITÀ

E in 12 mesi dove l'emergenza Covid non ha mai mollato la presa ancora mai come prima il saper fare comunità si è rivelato essere la prima cura: «Proprio nella fatica del dover gestire per un periodo inedito tutti hanno amministrato il bene comune e lo fanno ancora ha aggiunto monsignor Tomasi La capacità di impegno ci ha portato a scoprire il bene dentro di noi e a farlo emergere. Ricordiamo l'inizio della pandemia dopo 12 mesi esatti di calendario. Ma il ciclo di un anno ci chiama prima di tutto alla responsabilità. Alla forza e alla fiducia che troviamo nel bene fatto bene».

LA SOLITUDINE

Nessuno deve sentirsi solo. La pandemia ci ha fatto comprendere l'importanza del saper fare collettività: «Al di là della fatica, in questo periodo lungo e confuso abbiamo compreso l'importanza della dedizione e del prendersi cura della collettività dice il vescovo Se di quest'ultimo anno ci venisse chiesto di portare con noi una cosa porterei questo insegnamento: che quello che non riusciamo a fare da soli, lo possiamo fare insieme. Lo dobbiamo anche a coloro che ci hanno lasciato. Abbiamo capito l'importanza del bene di tutti ancor prima del bene individuale. Del saper essere comunità. Del saper camminare insieme».

Alessandra Vendrame

