IL RICORDORIESE PIO X «Alle 6 doveva iniziare il primo giorno di tirocinio in una casa di riposo a Montebelluna. È partita da casa alle 5.15 e mi ha mandato un messaggio, promettendomi di chiamarmi appena finiva il turno, per dirmi com'era andata. Purtroppo 10 minuti dopo non c'era più». Il fidanzato di Elisa, Giorgio Gheno, è distrutto e ricorda gli ultimi istanti vissuti con lei. Dall'incontro in Croce Rossa al dolore vissuto ieri con...