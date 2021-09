Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RICORDOMOTTA DI LIVENZA Originario di Oderzo, Mario Dalla Torre, 59 anni compiuti lo scorso 19 giugno, da tanti anni risiedeva a Motta dove viveva e lavorava. Dal 2017 era dipendente dell'azienda Basei di via Quartarezza, specializzata in lavorazione di acciaio Inox su misura per cucine professionali e impianti di aspirazione. Gran lavoratore e tuttofare, in precedenza era stato dipendente della serra Buso, oggi chiusa, lungo via Postumia,...