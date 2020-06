IL RICORDO

MOGLIANO Era innamorato dell'Italia e di Treviso Abdessamad Es-Safi, tanto che ritornarvi era stato il suo primo desiderio appena compiuti i diciott'anni. Lo aveva realizzato meno di due anni dopo, nell'autunno 2018 dopo aver finito le scuole superiori in Francia. Una scelta che lo aveva portato a lasciare l'intera famiglia composta dal padre Khalid, dalla madre Samad, dal fratello Ayoub e dalla sorella Iman, ma che il giovane Abdessamad aveva fortemente voluto.

L'INFANZIA E LA GIOVENTÙ

Il ragazzo, che avrebbe compiuto 22 anni il prossimo ottobre, era nato nel 1998 a Casablanca in Marocco, città d'origine di una grande famiglia che oggi vede molti suoi membri sparsi per l'Europa. Era poco più di un neonato quando gli Es-Safi si erano stabiliti alla periferia di Treviso in cerca di fortuna. Lì, a Carbonera, Abdessamad era stato un bambino ben integrato. Aveva frequentato la scuola elementare e poi le medie creandosi tante amicizie che hanno resistito anche alla sua lontananza sopraggiunta forzatamente tra il 2012 e il 2013. Il padre aveva perso il lavoro e la famiglia si era trasferita a Challans, cittadina francese a sud di Nantes. Lì il 21enne aveva frequentato dal 2015 un istituto professionale diplomandosi, tre anni dopo, perito elettrotecnico. Ne erano seguiti diversi stage professionali e lavori temporanei in aziende della zona, sempre con la mansione di elettricista. «Era contento sul piano professionale, ma non è mai riuscito a dimenticare la sua Treviso - racconta un amico di famiglia, Abdellatif -. Ha sempre avuto il desiderio di tornare e un paio d'anni fa è finalmente riuscito a organizzare il rientro». Genitori e fratelli maggiori sono rimasti in Francia dove tutt'ora risiedono e dove hanno appreso la tragica notizia.

IL RITORNO IN ITALIA

A inizio 2019 Abdessamad è rientrato nella Marca, ottenendo l'ospitalità di alcuni zii residenti a Mogliano in via Roma. Si era sistemato da loro e aveva cominciato a cercare lavoro nel suo ambito, facendo anche il metalmeccanico. Fino a prima dell'emergenza Covid per sei mesi aveva anche prestato servizio alla Zago Srl di Villorba e nel frattempo aveva riallacciato i rapporti con gli amici d'infanzia. Specie con quelli di Carbonera, dove si trovava spessissimo. «Era perfettamente integrato, parlava benissimo l'italiano oltre al francese e all'arabo. Ho appreso la notizia ieri mattina all'obitorio - aggiunge il conoscente che lavora all'ospedale -, è un duro colpo per la sua famiglia lontana. Abdessamad a Treviso si sentiva a casa, era molto informato su quanto succedeva nella zona e in generale in Italia. Era giovane eppure aggiornato sulla politica, sulle vicende di attualità. Non ho idea di come sia finito a rubare un motorino». Il 21enne non aveva infatti alcun precedente con la Giustizia, sembrava un ragazzo qualunque. «Aveva tanti amici, una fidanzatina. Andava a ballare in discoteca nel fine settimana, a cena fuori, gli piaceva vestire in modo curato - racconta l'amico di famiglia -. Un giovane come tanti, che voleva recuperare la quotidianità del periodo più sereno della sua vita, quello passato a Carbonera dove sarebbe voluto tornare a vivere».

LA TRAGEDIA

Il giovane viaggiava abitualmente in sella a uno scooter, sapeva guidarlo bene. Tanto che era lui alla guida del mezzo rubato al momento dello schianto. «Non so perché abbia fatto una cosa simile. Non so se avesse preso a frequentare qualche compagni sbagliata negli ultimi tempi o con chi abbia passato il lunedì sera. Purtroppo è certo che corressero molto. Il resto, forse, resterà un mistero che solo loro due conosceranno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

