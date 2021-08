Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RICORDO DELLA FIGLIACASALE Due morti in una manciata di giorni. E una strada maledetta, su cui negli anni l'amministrazione ha tentato più volte di intervenire. «Credo che mio padre si mancato per una tragica disattenzione. Ma sicuramente se queste tragedie si ripetono è importante capire come agire sulla prevenzione». Doriana è la figlia di Bruno Zanon, l'ex vigile di Casale sul Sile travolto e ucciso sabato in via Roma, ieri ha...