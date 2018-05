CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RICONOSCIMENTOTREVISO Da Venezia a Treviso, per creare una generazione di mastri vetrai di grande talento. Il Comune di Treviso ha dato il via libera all'intitolazione di un'area di circolazione, un edificio o altro spazio pubblico alla memoria del maestro vetraio Marco Varisco senior (1908 - 1980), papà di Italo e nonno di Marco, per l'onore reso alla città con le sue opere. La proposta è stata avanzata dalla Fondazione Oltre il Labirinto onlus, da anni legata alla famiglia Varisco e in particolare a Marco, presidente dell'associazione...