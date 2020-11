IL RICONOSCIMENTO

CASTELFRANCO Il Covid ha cancellato anche il Premio Radicchio d'oro, l'annuale appuntamento che omaggia personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport, dell'enogastronomia e della terra veneta. «Un anno orribile, segnato da eventi tragici che coinvolge anche la 22. edizione del premio Radicchio d'oro, ma non è un addio, bensì un arrivederci al 2021» sottolineano Egidio Fior, il patron del premio, e il suo braccio destro Pietro Gallonetto. Nessuna cerimonia o cena di gala. «Abbiamo atteso a lungo ma, alla fine, abbiamo preso l'unica decisione possibile ovvero quella di rinviare l'iniziativa» sottolinea Fior. Bisognerà attendere, dunque, il 2021 per festeggiare il 22. compleanno della manifestazione con la collaborazione del Consorzio Ristoranti del Radicchio, degli sponsor e con la presenza di Miss Italia. «Stiamo attraversando un anno segnato da eventi tragici - continuano gli organizzatori ad aprile ci ha lasciati il grande ed indimenticabile Arturo Filippini, il nostro primo presidente del gruppo, pochi giorni fa l'amico Pietro Bernardi, Pedro Eis. Non sarà facile ma dovremo lentamente risollevarci. Quando tutto sarà passato, imprenditori e personaggi dello spettacolo, dello sport e della cultura torneranno a calcare la scena della nostra kermesse al teatro Accademico e all'hotel Fior. Oggi, - concludono Fior e Gallonetto - lanciamo un messaggio di fiducia e di speranza. Lo dobbiamo a Castelfranco, al Veneto e alle regioni con cui fino ad ora abbiamo avviato importanti collaborazioni, in particolare alla Liguria». Era il 1999 quando nacque il premio assegnato, per la cultura a Cino Boccazzi, Mario Brunello e Giuseppe Zigaina; per l'enogastronomia a Giuseppe Bigazzi, Lino Toffolin e l'istituto Cerletti di Conegliano; per lo sport al telecronista Adriano De Zan, al ciclista Davide Rebellin e al calciatore Ionathan Binotto. Nell'ultima edizione la passerella fu per Katia Ricciarelli, Enrico Vanzina e Martina Stella (cultura e spettacolo);il Settebello azzurro della pallanuoto e il ciclista Samuele Battistella (sport); Paolo Fontana, Ettore Prandini e lo chef Ivano Ricchebono (enogastromia), per la segnalazione dalla terra veneta Andrea Baldin per la ricerca, Tarcisio Bellò per l'alpinismo e solidarietà, Francesco Biasion e Inti Ligabue per l'imprenditoria ed infine il premio Dop alla trevigianità Casatella trevigiana a Massimo Colomban.

Michele Miriade

