IL PERSONAGGIOTREVISO Doppia dose di vaccino e Green pass, tampone in uscita dall'Inghilterra ma obbligo di (mini) quarantena in Italia. È sbarcato alcuni giorni fa a Treviso Stefano Benvengù. Trevigiano, nipote di Giacomino, patron del ristorante Incontro, è ricercatore universitario nella city e vive in Inghilterra da due anni. Sta osservando la quarantena in casa, anche se è risultato negativo al tampone. «Sapevo della misura,...