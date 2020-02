IL RETROSCENA

TREVISO Da Ca' Spineda rimbalza un silenzio ufficiale che non promette nulla di buono. Il presidente Luigi Garofalo non commenta la proposta avanzata da Mario Pozza. Ma dai segnali che arrivano la pace pare molto lontana. Ca' Spineda non ha nessuna intenzione di cedere: per la torre C dell'Appiani, l'unica ancora vuota in attesa che la Camera di Commercio la riempia, chiede 30 milioni di euro. Non uno di meno. E non ci sarà conciliazione che tenga. «Questa è la nostra linea», sussurrano tra i corridoi. Il gelo tra piazza San Leonardo e piazza Borsa è evidente. E preoccupa anche Ca' Sugana che teme ripercussioni per il centro storico. In realtà, se i due enti non troveranno un accordo, per la città dentro le Mura non cambierà niente: la Camera di Commercio resterà al suo posto e Fondazione rivedrà i suoi programmi per il futuro dell'Appiani. Ma la partita è ancora tutta da giocare.

IL NODO

Il Consiglio d'Indirizzo, che solo lunedì ha firmato un durissimo comunicato stampa con cui ha invitato l'ente camerale a rispettare i patti entro la fine del mese altrimenti la torre sarebbe finita sul mercato e la causa per danni sarebbe definitivamente decollata, non ha condiviso le scelte fatte dal presidente Pozza. L'errore che gli viene imputato è quello di non aver chiuso la partita subito dopo aver accettato la stima dei 30 milioni di euro «fatta dal loro perito, non dal nostro o da quello del giudice», come sottolineano da Ca' Spineda. Secondo la versione di Garofalo e dei suoi consiglieri, il presidente della Camera di Commercio sarebbe dovuto andare subito dal giudice per dichiarare chiusa la vicenda giudiziaria col pagamento dei 30 milioni. Ma così non è stato. E le spiegazioni sul perché questo passo non è stato fatto sono, ovviamente, differenti. Per Garofalo la Camera di Commercio, con la perizia in mano, ha arbitrariamente aperto un nuovo procedimento davanti al Mef che ha così proceduto a una nuova stima dell'immobile che poi ha portato alla valutazione di 23,7 milioni di euro. Per Pozza e Tiozzo invece, l'ente ha solo seguito una procedura già stabilita dalle norme. E da qui ripartirà la causa per i danni.

LA TAPPA

A questo punto, se le diplomazie non troveranno un accordo prima, diventa quasi inutile la richiesta di conciliazione che verrà presentata al giudice il prossimo 11 febbraio. Inutile perché a richiederla saranno solo i legali della Camera di Commercio. E per conciliare bisogna essere in due. E da qui prenderà vita un contenzioso destinato a durare a lungo. A Ca' Spineda, al di là delle rispettive posizioni, sono comunque scettici sull'effettiva efficacia di una conciliazione. Nell'udienza dello scorso 14 gennaio, il giudice ha già accolto con scetticismo la possibilità di dover essere lui a stabilire una cifra congrua per trovare un accordo.

IL FUTURO

Fondazione dovrà adesso rivedere il proprio bilancio. I 30 milioni di euro inizialmente pattuiti con la Camera di Commercio sono il cardine attorno cui ruota il risanamento dei conti. Garofalo però non si spaventa. A Ca' Spineda hanno già bussato altri privati interessati all'acquisto. E se l'offerta giusta non dovesse arrivare, il presidente potrebbe giocarsi una carta a sorpresa: aprire la torre alle esigenze delle università di Padova e Venezia. L'idea comincia a circolare tra gli uffici e riprenderebbe un piano di sviluppo universitario già discusso anni fa e poi accantonato. Ma adesso tutto ritorna prepotentemente in ballo.

