IL RETROSCENACASALE «Non è un bello spettacolo. Non fermatevi, andate avanti». Tre dodicenni eroi deviano il traffico e proteggono dai curiosi le due sorelline e la mamma nei concitati minuti che seguono il frontale di Lughignano. Sono Nicolò, Samuele ed Edoardo. Si accorgono subito del tremendo impatto e spontaneamente iniziano a far segno alle auto di rallentare. Poi mettendosi in sicurezza cercano di far defluire il traffico dei...