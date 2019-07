CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RESTAUROTREVISO Generalmente in primavera, verso aprile, viene rimossa la sabbia, tolto il telo protettivo, e il bel mosaico paleocristiano di via Canoniche torna ad essere visibile. Quest'anno per lui la stagione invernale è durata più del solito e solo all'inizio di luglio ha rivisto il sole. Ha impiegato qualche giorno di lavoro la restauratrice Paola Crucianelli e dal 5 luglio il raffinato pavimento a lato delle canoniche vecchie è nuovamente visibile. AL LAVORO«Si è trattato di un intervento di manutenzione - ha spiegato la...