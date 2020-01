IL REPORTAGE

TREVISO «Tanta gente ma pochi che comprano». Era questo ieri il ritornello di tanti negozianti del centro storico non proprio soddisfatti del primo giorno di svendite. «Noi ci siamo ritrovati quasi per caso immersi nell'atmosfera degli sconti - racconta una famiglia all'uscita da un negozio - e visto che c'eravamo ne abbiamo approfittato».

NUOVI COSTUMI

Di certo non esistono più le code chilometriche al di fuori dei negozi, come poteva accadere in passato, di persone accampate che aspettavano, anche per ore, di entrare nel negozio e poter acquistare quel capo tanto desiderato col 30% o 50% di sconto. Ieri in centro ad essere stracolmi di persone erano i punti vendita delle grandi catene come Calzedonia, Tezenis e Pandora. I passanti attirati subito dai cartelli contenenti le percentuali di sconto non hanno saputo rinunciare anche a delle piccole spese. I trevigiani hanno concentrato la propria ricerca all'affare sul prodotto di routine, quelli usati tutti i giorni di cui si dispone in grande quantità, come ad esempio possono essere calzini e biancheria intima, che «non bastano mai».

«DIVERSE OCCASIONI»

Linda, una cliente del negozio Intimissimi si pronuncia proprio su questo: «L' abbigliamento intimo c'è sempre bisogno, non sono mai sufficienti e con i saldi ne vale la pena ancora di più perché si possono comprare dei capi, che normalmente sono un po' fuori portata, a dei prezzi assolutamente ragionevoli e di buona qualità che poi aggiunge - Comunque, non aspetto in particolare il periodo saldi per fare compere importanti perché gli sconti esistono tutto l'anno. Tramite e-mail, per esempio, mi arrivano dei messaggi di sconto e premi che valgono per i clienti registrati al gruppo fidelityassociato al negozio».

ATTESA

La famiglia Favaro qualche occasione l'ha trovata: «Stavamo passeggiando e abbiamo deciso di approfittare dei saldi per terminare dei regali. Abbiamo trovato dei grandi affari con prezzi giusti». Affollati sono stati anche i negozi di calzature, Cappelletto in testa. E c'è chi come Sara ha atteso i saldi per portarsi a casa il pigiama sognato da tempo: «L'ho preso da Zanetti, ho aspettato le svendite perchè costava un po' troppo per le mie tasche». Ma i saldi sono vissuti in modo differente anche dai negozianti stessi: la maggior parte non ci vede più la speranza di sanare le proprie vendite, ma al contrario, patisce la competizione del web e delle grandi aziende commerciali. Come spiega il proprietario del negozio Millennium Shop di Calmaggiore, Paolo Baldin: «La prima giornata di saldi non è stata così eclatante per quanto riguarda presenze e incassi. Le grandi aziende fanno sempre sconti e la gente non deve più per forza aspettare solo questo momento per fare acquisti. Secondo me non è molto giusto».

Gaia Zaffalon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA