IL REPORTAGE

TREVISO Primo sabato fuori casa per i trevigiani dopo lunghi mesi di zona rossa. Si riversano a migliaia per le strade del centro preoccupandosi fino a un certo punto delle restrizioni ministeriali e godendo della riapertura dei negozi. Sfilata di giovani e giovanissimi lungo Calmaggiore, si assiepano sotto i porticati e molti sono quelli senza mascherina per aspirare avidamente l'immancabile cicca, atto consentito sebbene considerato al limite. Piazza Trentin, Buranelli, Pescheria: tutti i locali sono aperti e gruppi di ragazzi con bicchieri da asporto in mano indugiano con la mascherina calata per bere o fumare. Per strada sembrano essere i giovani a venir meno alle misure di sicurezza, ma, a sentire i commercianti, sono le persone più avanti con gli anni a non comprendere bene come indossare la mascherina o rispettare le distanze all'interno dei locali.

LE REGOLE

«Noi della Gigia non abbiamo avuto particolari problemi, qui le cose vanno bene se c'è bel tempo, male se il tempo è cattivo. Unica nota negativa sono quei pochi che a volte entrano senza mascherina o non si preoccupano del limite massimo di persone ammesso, perlopiù clienti un po' più anziani, i ragazzi infatti sono sempre molto rispettosi» racconta Tosca, titolare della Osteria dalla Gigia. Le entrate che i locali hanno registrato dopo un lungo periodo di ristrettezza fanno tirare un piccolo sospiro di sollievo a chi pensava di rischiare grosso: «Finalmente si torna a lavorare, dopo settimane di angosce, oggi respiriamo un poco. Non ci aspettavamo tutta questa affluenza sinceramente, ma siamo molto contenti, abbiamo tavoli prenotati fino a mercoledì. Figurarsi che abbiamo dovuto negare un tavolo anche al sindaco», raccontano Giulia Camarin ed Emo Guerra, titolari dell'osteria Alla Grotta di via Cornarotta.

LA FESTA

In Piazza dei Signori si respira già aria di carnevale, con tantissimi bambini in maschera che giocano allegri raccogliendo i coriandoli da terra, lanciandoli addosso ai genitori sorridenti e per nulla preoccupati. «I bambini sono allegri e tornano a socializzare, tutti quanti sembrano rispettare le misure di sicurezza e sono stata felice di constatare che ci fossero molti vigili e molti membri della protezione civile a monitorare la situazione» riporta Mariapia, mamma di una dei bimbi che si divertono in piazza. Anche in Piazzetta dei Lombardi le persone tornano a occupare i tavolini dei bar e molti passano per comprare un libro alla libreria Canova che, racconta il titolare Franco Casonato, «ha avuto la fortuna di non dover chiudere e anzi, ha pure venduto qualche volume in più, visto che son tanti quelli obbligati in casa». Meno contento del marasma di questa giornata è Francesco Fazioli, titolare della Pelletteria Fazioli: «Sono davvero troppi per strada, non è possibile che manchi a tal punto il senso di responsabilità. Se subiremo altre chiusure la colpa sarà sulle spalle di tutti quelli che in queste giornate si sono felicemente disinteressati dell'emergenza che stiamo vivendo». Una prospettiva più rilassata e positiva è invece quella di Massimo Zanatta, titolare di Teste Matte in Galleria Bailo. «Non posso dire di non essere contento per l'affluenza di oggi. L'incasso della giornata è pari alla somma degli incassi delle ultime tre giornate della settimana. Sono contento perché l'asporto soltanto non si riusciva a sopravvivere. Se ci lasciano chiusi finisce la voglia di lavorare. Spero potremo presto iniziare a lavorare anche la sera, perché qui preparo hambuger impegnativi, che a pranzo vendono fino a un certo punto».

Alfredo Baggio

