TREVISO Il primo vento d'autunno taglia la sera nel centro di Treviso. La Marca è sempre meno gioiosa. Il peso dei nuovi DPCM lo leggi sui volti tesi dei gestori dei bar, negli occhi sempre all'erta dei clienti seduti con la mascherina in pugno. Non è la fine del mondo, d'accordo. Però l'ipotesi di rientrare in un periodo di fragilità spaventa tutti. Anche se nessuno nega la necessità di una stretta. Gli inconsapevoli ci sono ancora. Li trovi nel vicolo in gruppo senza la mascherina. Se ne fregano, è evidente. Ma è una percentuale minima. La prima sera di lockdown trova una città in sottrazione. Già di fatto, spaventata. All'Osteria Trevisi c'è davvero poca voglia di sorridere. «Il grosso dell'incasso lo facciamo di sera, dalle 22 alle 2 di notte. Il nuovo Decreto di fatto ci taglia le gambe». L'osteria delle chiacchiere col calice alzato fino a notte fonda è un concetto che sta per tramontare. «È anche difficile far capire alla nostra clientela che lo spritz si beve seduti al tavolo e con la mascherina. Noi ci proviamo in tutti i modi perchè è sacrosanto. Sono le nostre azioni che determineranno il corso del contagio. Tuttavia devo dire che economicamente siamo molto preoccupati», conferma Claudio Martini.

IN POCHI

Da vicolo Trevisi si incrocia la vena dei localini, con la Cantinetta e i nuovi bar. Le persone sono sedute con mascherine. Ma i numeri sono infinitesimali: «Le persone hanno paura. E usciranno sempre meno. Ma chiudere la sera non è la soluzione, perchè in certe situazioni il danno può essere fatto anche di giorno». «Noi lavoriamo tanto di plateatico, ci sono amici che lavorano solo al banco e non so quanto potranno resistere. Io non so più neanche capire se sia una soluzione giusta, tutte queste direttive ci mettono in difficoltà. Non so più neppure se facciamo le cose giuste, sembra che il problema siamo solo noi baristi» si lamenta Gianmaria Springolo, La Piazzetta. Altro giro altro locale. A ponte Dante il lume delle candele si mescola alle zucche di centrotavola. Di clienti al bar neanche l'ombra. «Ma il primo autunno è sempre così. Non so se sia l'impatto della chiusura alle 21, credo sia la stagione. Dal mio punto di vista potrebbe anche rappresentare una soluzione, perchè la sera abbiamo visto scene critiche e problematiche. Le zone calde sappiamo dove sono ed è inutile negare che eccessi ci siano stati».

«NOI I PIÙ SICURI»

Beppe Festa, proprietario dell'osteria a Ponte San Francesco dà una propria lettura anche delle restrizioni. «Colpire e bastonare noi? È il modo più semplice, Però il Governo prende una bella cantonata perchè noi siamo i più sicuri. Quanti casi di contagio al ristorante e al bar avete raccontato? Noi siamo i primi ad avere la massima attenzione, ci rendiamo conto di avere a che fare con una clientela sconosciuta ogni giorno». Nelle piazze non si vedono persone in piedi. I proprietari ripetono gli obblighi anche a rischio paranoia. Ma, complessivamente, l'umore è al minimo. «Io apro alle 18, ma dovrò ripensarmi totalmente. Così per me significa non stare in piedi. Sto ragionando: il clou del lavoro lo faccio dalle 23 alle 2. Però voglio tenere duro: aprirò prima ma farò il sabato a pranzo e tutta la domenica», anticipa Lorenzo Pavanello di Cos51 in via Inferiore. Da ieri il telefono di Dania Sartorato, responsabile Fipe, squilla ogni dieci minuti: «Gli esercenti sono sconfortati. E hanno paura delle sanzioni per cui ci chiedono ogni cosa, vista anche la poca precisione del Decreto». Sartorato è fortemente critica nei confronti della misura. «Questo DPCM penalizza e non dà la sicurezza richiesta, perchè lo stesso contagio può avvenire alle 13 in stazione o in un ambiente domestico». Ieri anche la Fipe ha incontrato il Prefetto: «Abbiamo chiesto aiuto per situazioni tipo matrimoni e grandi feste già programmate, in cui sono già stati fatti acquisti importanti. Grazie al Prefetto per averci ricevuto anche se non vediamo grossi spiragli. Però il futuro per noi non è facile. Il 2022 sarà il nostro dopoguerra, ci sarà un'ondata di grande sviluppo e grande lavoro ma bisogna vedere chi avrà la forza economica di resistere».

