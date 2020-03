IL REPORTAGE

TREVISO Come funziona il caffè a un metro di distanza e col divieto dell'uso del bancone? In certi esercizi è semplicemente impossibile rispettare la nuova ordinanza ministeriale per contenere l'emergenza contagio da Coronavirus che prescrive l'apertura di pubblici esercizi con l'obbligo di rispettare la distanza di un metro tra persone, e tra avventori e bancone. Dunque la scelta è obbligata. Serrande abbassate fino a domenica. Così si è regolata la Caffetteria Goppion in corso del Popolo, il caffè da passeggio per eccellenza del centro storico. Luci spente e tristemente appeso in vetrina il foglio con le direttive ministeriali, insieme alle scuse ai clienti. I quali si sono riversati in massa da Camelia all'interno di Coin, incuranti delle limitazioni imposte ben evidenti nel foglio affisso sul bancone. «È davvero complesso spiegare agli avventori che devono accomodarsi e non possono bere al volo il caffè al banco - spiegano dall'altra parte -: le persone non comprendono il senso di questa limitazione».

IN OSTERIA

Da Arman alle 12 si consuma il rito dell'aperitivo. L'assembramento al bancone è notevole. E nessuno ha intenzione di rinunciare all'ombra in piedi. «Stamattina ho cercato di mettermi in contatto con Ascom per capire bene quali fossero le misure perchè anche su questo c'è poca tempestività e noi dobbiamo sapere come regolarci - commenta Stefano Zanotto - sulla distanza di sicurezza ai tavoli abbiamo risolto facendo sedere solo 2 commensali per ogni tavolo e distanziando i coperti. Ma per l'aperitivo al banco davvero non si sa come fare. Abbiamo spiegato che è meglio cercare di berlo en plein air in modo da evitare assembramenti». Ma rispettare il metro dal bancone è una chimera. «La sera cerchiamo di limitare l'assembramento, perdiamo coperti ma non importa. Si cerca di fare il meglio senza dare il senso di allarme. Perchè anche quello è un errore». Anche in piazza Trentin alla Roggia è difficile limitare l'aperitivo distanziato. «Non siamo stati informati nel dettaglio delle specifiche della nuova ordinanza -spiegano i titolari- ma cerchiamo di essere attenti e limitare i grandi numeri. Bisogna che però si capisca che per noi è una situazione difficile». Nelle profumerie, nei negozi di abbigliamento si limita senza dubbio la concentrazione, ma la distanza di sicurezza è impossibile. «Se devo far provare una crema ad un cliente o un profumo non posso spruzzarlo ad un metro di distanza - confermano da Tigot à- tuttavia è specificato che il pericolo avviene se la vicinanza è protratta oltre i 10 minuti per cui la nostra merceologia è esclusa».

RISCHIO CRISI

Le limitazioni connoteranno una settimana di oggettiva criticità nei guadagni. «Qui da Arman abbiamo tenuto: la settimana è depressiva ma il week end è andato bene, per cui sarebbe ingiusto lamentarsi. Con la stessa sincerità devo dire che invece il fatturato all'Osteria San Tomaso è crollato. Lì c'è un po' di preoccupazione. Una settimana ancora si resiste. Oltre diventa un grave problema» conclude Zanotto. Il crollo verticale c'è stato anche per l'Antica Locanda San Tomaso. «Una situazione difficilissima. Hanno cancellato tutti» conferma Beppe Mora. Non è un modo di dire: c'è un settore in ginocchio, come dimostra la chiusura del Park Hotel villa Fiorita. Anche nel settore dell'enogastronomia si cerca di correre ai ripari. «Da Camelia in via Palestro il fatturato è calato del 50%. Io ho 17 dipendenti - spiega Valentina Soster - siccome il bene condiviso è mantenere in vita questo progetto abbiamo optato per una sorta di Piano di solidarietà interno. I dipendenti hanno deciso di rinunciare a 5 ore di lavoro mensili ciascuno, io mi sono impegnata a tagliare tutte le spese non strettamente necessarie. Abbiamo dei costi di affitto e personale molto alti. Però siamo decisi, tutti insieme a proteggere Camelia». Cresime, comunioni, compleanni saltati e ordini disdetti. «A mandarci in crisi sul serio è stato questo - continua Soster - vorrei anche dire che non sono contraria all'ordinanza. Prima viene la salute pubblica. Per tanti motivi, non ultimo quello economico. Se il contagio si diffonde e la gente si ammala, chiudiamo tutti. Dobbiamo essere prudenti ma senza drammatizzare».

Elena Filini

