IL REPORTAGE

MONTEBELLUNA Non sanno più come dirlo ai clienti. E i baristi vanno di creatività: alla Loggia c'è pure il dj che ogni due brani scandisce «indossa la mascherina, trascorri un felice Natale». Culla dei contagi, nella piazza in cui le bacheche comunali non bastano più a contenere epigrafi, il sindaco Elzo Severin da ieri ha emesso un'ordinanza destinata a fare scuola. In sintesi: La mascherina va indossata prima e dopo aver bevuto o consumato. E il durante (momento in cui si degusta) non può che valere «qualche secondo». Primo pomeriggio, ora del caffè. I bar della piazza piano piano si affollano. Madri e figlie, amiche, colleghi. In molti - ignorando che l'ordinanza regionale che prevedeva il divieto di sosta al bancone è finita il 3 dicembre - si siedono ai tavolini. Ma la mascherina non resta a coprire sempre naso e bocca. «Non si tratta di rendere la vita difficile ai clienti, qui i contagi aumentano e bisogna cercare di venirsi incontro tutti se vogliamo che i nostri bar restino aperti».

DISAGI

All'Offelleria Bernardi, cuore storico della città le pareti di gusto Biedermeir guardano tavolini dove le persone fanno del loro meglio. Ma in tanti, ancora in troppi non rispettano l'ordinanza. «Noi non riusciamo a mangiare e a risollevare la mascherina subito - spiegano tre clienti di mezza età - però ci tratteniamo poco e quando il locale si affolla all'eccesso, salutiamo, paghiamo e usciamo». Giustificazioni se ne sentono tante. «Stavo bevendo il caffè», ribadisce una signora straniera. «È necessario ricordare costantemente ai clienti il corretto utilizzo della mascherina - ribadisce il titolare - in generale le persone sono disciplinate. Però spesso sono sovrappensiero. Vengono al bar per svagarsi. Non possiamo pretendere che siano soldatini».

LA TROVATA

Alla Loggia Christian Scalzo ha fatto preparare a un dj una chiavetta in cui, ogni tre canzoni scatta il jingle facciamo un bel Natale, mettete la mascherina. Ha tappezzato i tavolini con adesivi sull'uso corretto e sulla necessità di abbassarla solo mentre si consuma. «Ci sono raccomandazioni ovunque, io ho un pubblico di giovani e cerco di usare i loro strumenti. Però fare i cani da guardia non è sempre facilissimo. Resisto e mi invento una serie di cose soprattutto perchè i dipendenti possano lavorare a pieno regime, ma è una guerra. Detto questo: mi stanno bene le ordinanze super restrittive per i bar. Però ieri c'è stata l'inaugurazione del Mega e c'era una calca pazzesca. E basta guardare qui di fronte: la banca non ha più messo le prenotazioni e c'è una fila che ingombra mezza piazza».

RISPETTOSE

All'interno del Caffè Club siedono due signore. Perfette: chiacchierano con la mascherina alzata e la abbassano solo per sorseggiare il caffè. «Bisogna essere estremamente coscienziosi- spiegano - e cercare una nuova normalità nelle regole. Sennò non si salva nessuno». Tutti annuiscono. Ma, tra il dire e il fare... «Le persone si mettono a chiacchierare e si dimenticano - conferma il titolare Pietro - noi ci avviciniamo e chiediamo di guardare quello che è scritto praticamente ovunque. E con cortesia ribadiamo di alzare le mascherine». Anche al Caffè Club i cartelli sono ovunque. «Siamo d'accordo con il sindaco. Viene spontaneo al bar avvicinarsi e quindi l'uso della mascherina è fondamentale». Al bar Dersut la titolare, Morena, denuncia un calo di quasi il 70%: «Per fortuna ora si può prendere il caffè al bancone, perchè fino al 3 dicembre la gente non veniva più. Quando alle nuove regole, sono sacrosante. I giovani capiscono, gli anziani protestano. Il problema è che ogni volta cambiamo le direttive e siamo in difficoltà nello spiegare le nuove regole. Si fa confusione».

Elena Filini

