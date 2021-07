Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL REPORTAGECAVASO DEL TOMBA Ieri, a Cavaso del Tomba, è avvenuta la prima somministrazione di vaccino in farmacia. A riceverlo una donna che attorno le 13.30 si è presentata nel poliambulatorio sopra la farmacia Pianezzola e, dopo una lunga anamnesi, è stata ritenuta idonea per avere la prima dose del vaccino Moderna, dedicato ai cittadini sotto i 60 anni. «Grazie - ha detto la prima vaccinata in farmacia - ora mi sento più sicura»....