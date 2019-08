CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REPORTAGE CAERANO I nomadi che sabato hanno aggredito il sindaco di Caerano Gianni Precoma, che li aveva invitati a spostarsi da via dell'Artigianato da loro occupata abusivamente, sono stati individuati a Montebelluna, posizionati con il loro camper accanto ai palazzi che sporgono sul parcheggio di via Sansovino. La loro fuga in sostanza è terminata a pochi chilometri dal luogo dove è stato preso a botte il primo cittadino. Un dettaglio questo che riporta l'attenzione sulla mancanza di risorse dei Comuni e sulla necessità di reperire...