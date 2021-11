Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL REPORTTREVISO Strade allagate, garage e scantinati sott'acqua, infiltrazioni, canali ben oltre il livello di guardia e voragini che hanno improvvisamente spaccato l'asfalto. L'ondata di maltempo vista lunedì ha messo in ginocchio la Marca. In molti casi il sistema di scarico secondario non è riuscito a far defluire la grande mole d'acqua. I vigili del fuoco hanno effettuato una trentina di interventi nel giro di poche ore in tutta la...