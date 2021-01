IL REPORT

TREVISO Sono 2.278 i casi di contagio da Covid avvenuti sul posto di lavoro nella Marca tra gennaio e dicembre 2020 denunciati all'Inail. Un numero che nell'ultima parte dell'anno ha subito un'impennata e che rappresenta il 17,9% del totale regionale, piazzando la provincia di Treviso al secondo posto nella classifica dei peggiori. Cifre più alte si sono infatti registrate solo nel Veronese, ma la Marca detiene nettamente il primato negativo anche per quanto riguarda i decessi in tale ambito: dei 2.278 lavoratori contagiati, quattro sono infatti spirati dopo essere risultati positivi al virus. Al pari con Venezia e in numero nettamente superiore al resto delle altre province venete.

LA SITUAZIONE

A comunicare i dati è l'ultimo rapporto Inail. La situazione fotografata nel Trevigiano vede le lavoratrici colpite in modo molto maggiore dal Covid rispetto ai colleghi uomini: sono infatti 1.618 le donne di cui è stata denunciata la positività in ambito aziendale, a fronte di 660 lavoratori maschi. In linea con i dati nazionali, è poi la fascia d'età ambosessi tra i 50 e 64 anni quella con più positivi (994), seguita da quella tra i 35 e i 49 anni (782). I giovani lavoratori tr ai 18 e i 34 anni contagiati dal coronavirus sono stati 473 e 29 gli over 64. Quattro i deceduti, su un totale di 10 in tutto il Veneto. In regione le denunce per infortunio sul lavoro legate al Covid sono state 12.735 nel 2020.

LA LETTURA

La segnalazione e l'attivazione delle pratiche per isolare i casi positivi nel mondo del lavoro incontrano però non poche difficoltà, dettate in primis dal difficile bilanciamento tra rispetto della privacy e mantenimento della produttività. «Il datore di lavoro non può comunicare ai colleghi il nome di un dipendente positivo, può solo chiedere ai possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente i locali aziendali. Sono però le autorità competenti a dover gestire isolamenti e quarantene sottolinea Irene Pudda, avvocato di Rödl & Partner. Così si rischia che le aziende lascino operativi interi reparti o uffici, poiché fermare un'attività intera o parti di essa non solo è estremamente costoso, ma anche di difficile realizzazione. La tutela della privacy del contagiato tuttavia obbliga ad agire in tal modo».

Serena De Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA