TREVISO Sono 13 i comuni trevigiani che nell'anno dell'epidemia da coronavirus hanno registrato un aumento dei decessi superiore al 25%. In cima al triste elenco ce ne sono tre che hanno visto salire i lutti addirittura di più del 40%: Cordignano (+47,9%; da 62 a 92 decessi), San Pietro di Feletto (+46,4%; da 60 a 89) e Moriago (+42,2%; da 23 a 33). A dirlo è l'ultimo report dell'Istat sull'andamento dei decessi nel periodo tra il primo gennaio e il 30 novembre del 2020 rispetto alla media dei cinque anni precedenti. Il Covid ha colpito a macchia di leopardo. Inevitabilmente soprattutto nei paesi che ospitano case di riposo. I dati diffusi dall'Usl della Marca indicano che a livello provinciale in tutto il 2020 i decessi sono aumentati del 12% rispetto alla media: si è passati da 8.132 a 9.148 lutti in un anno. Esattamente 1.016 in più. Soprattutto tra gli uomini: +16 per cento rispetto al +9 per cento delle donne. A conti fatti, in base al report dell'Istat, sono 34 i comuni della Marca che hanno superato la media provinciale. Compreso il capoluogo.

IN OSPEDALE

Tra gennaio e novembre dell'anno scorso nella città di Treviso i decessi sono aumentati di quasi il 14% rispetto alla media dei cinque anni precedenti: da 933 a 1.064. Sulla stessa linea c'è anche Mogliano, dove i lutti sono saliti del 19,3 per cento (da 238 a 285). A Montebelluna l'aumento è stato del 14,6 per cento (da 252 a 289), a Conegliano dell'11,1 per cento (da 383 a 426), a Vittorio Veneto del 6,7 per cento (da 317 a 339), a Oderzo del 5,3 per cento (da 199 a 210) e a Castelfranco del 4,8 per cento (da 284 a 298). Numeri che, purtroppo, sono ancora destinati a salire. «Per noi ogni decesso è come una pugnalata allarga le braccia Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca ma anche per chi ha lavorato e sta continuando a lavorare in prima linea, va evidenziato che tra tutti i 4.319 pazienti Covid positivi ricoverati fino ad oggi negli ospedali trevigiani, abbiamo registrato una mortalità del 21,5%. La più bassa dell'interno Veneto». Ovviamente nessuno esulta. Ma in corsia si vede in modo più chiaro anche il rovescio della medaglia. E cioè che quasi l'80% delle persone entrate in ospedale per l'infezione da coronavirus sono state curate, hanno recuperato e poi sono state dimesse.

IN CONTROTENDENZA

Per lo stesso motivo nel report dell'Istat spiccano 6 comuni trevigiani nei quali sempre tra gennaio e novembre dello scorso anno i decessi sono diminuiti di oltre il 20%: Refrontolo (-49,4%; da 17 a 9 lutti), Segusino (-26,3%; da 19 a 14), Cison (-22,8%; da 27 a 21), Tarzo (-20,8%; da 77 a 61), Pieve di Soligo (-20,7%; da 103 a 82) e Mansuè (-20,5%; da 39 a 31). Ma non è ancora possibile abbassare la guardia. Anche ieri nella Marca sono emersi 133 nuovi contagi da coronavirus. I trevigiani attualmente positivi continuano a calare: adesso sono 2.270 (-74 in un giorno). Diminuisce pure la pressione sugli ospedali. Oggi sono 198 i pazienti Covid positivi ricoverati nei reparti: 173 nelle aree non critiche e 25 in Terapia intensiva. Allo stesso tempo, però, sono stati registrati altri 20 decessi legati al coronavirus. Non si tratta di persone mancate nelle ultime 24 ore. Il report regionale è stato aggiornato con il progressivo inserimento di 80 decessi verificatisi nel trevigiano che inizialmente non erano stati registrati. E così salgono a 1.433 i lutti tristemente contati nella Marca in quasi un anno di epidemia.

