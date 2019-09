CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REPORTTREVISO Record di insegnanti precari negli istituti della Marca. L'anno scolastico che inizierà domani vedrà complessivamente salire in cattedra 1.700 supplenti con contratto a termine. Un numero senza precedenti. Oltre 300 in più di dodici mesi fa. Mancano in particolare prof di matematica, italiano e inglese. «Le graduatorie dei concorsi si sono svuotate: nei prossimi giorni le scuole dovranno attingere dalle graduatorie dei supplenti per coprire tutti i posti rimasti scoperti conferma Teresa Merotto, segretario della Cisl...