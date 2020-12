IL REDUCE

SAN POLO DI PIAVE Aveva quasi raggiunto il traguardo del secolo di vita. Ma Luigi Piovesana, 99 anni, non ce l'ha fatta a tagliarlo. Agli acciacchi dell'età si è aggiunto il Covid, che lo scorso mercoledì non gli ha lasciato scampo. Sentito il cordoglio in tutta la comunità sanpolese perché l'anziano era un'icona indiscussa, uno degli ultimi reduci della seconda guerra mondiale. Con lui se n'è andato un pezzo di storia fatto di battaglie cruente, di campi di concentramento e di prigionia. Fino a poche settimane fa la sua salute era buona, era caratterizzato da un'invidiabile lucidità e sovente raccontava della sua esperienza durante il conflitto. Spesso intratteneva gli amici e coloro che gli facevano visita con gli episodi della sua esperienza durante la seconda guerra mondiale. Era stato arruolato proprio agli inizi del conflitto. Aveva combattuto in diversi teatri di battaglia fino a essere catturato e fatto prigioniero in Algeria. Nel paese africano era stato internato in un campo di concentramento, dove le condizioni di vita erano terribili con le giornate scandite dalla fame, dalle privazioni, dalla sporcizia, dal caldo africano e dai maltrattamenti. L'uomo ce l'aveva messa tutta, il suo obiettivo era la sopravvivenza, poter tornare dalla sua famiglia nella sua amata San Polo. Riuscì a resistere e a rientrare in Italia. In tempo di pace si era sposato con la signora Vanda e aveva trovato lavoro a Conegliano. Una vita semplice la sua, scandita dall'affetto per la sua famiglia e per i figli Luisa e Vincenzo, dal lavoro, dalla vita di relazione con la comunità paesana e con gli amici. Fino al dolore per la morte del figlio Vincenzo, mancato prematuramente qualche anno fa. Quando l'età ormai avanzata e gli acciacchi lo hanno costretto a ritirarsi nella sua casa di via Bagni, è stato seguito con tanto amore dalla moglie e dalla figlia. Fino al declino dei giorni scorsi, quando il Covid lo ha costretto alla resa. Prima della pandemia l'associazione dei combattenti e reduci aveva voluto onorarlo con la consegna di un diploma-ricordo nella giornata dell'unità nazionale delle Forze armate. Il funerale avrà luogo martedì alle 14.30 nella chiesa di San Polo di Piave.

Annalisa Fregonese

