Il raggiro in filiale «Firmi, non rischia»

LO SCANDALO

TREVISO Anziani pensionati che in banca fino ad allora avevano avuto solo il conto corrente, persone senza la minima idea di cosa sia uno strumento finanziario, tutta gente che aveva qualcosa messa via a cui è stata raccontata la favola dell'investimento che rende senza rischiare nulla e che invece ha perso praticamente tutto. E' il grande mare di clienti che i magistrati che indagano su Veneto Banca definiscono «in condizione di minorata difesa» su cui si è banchettato quando dai vertici di Veneto Banca è partito l'ordine di vendere azioni a destra e a manca. Una maxi truffa per la Procura partita dall'alto, dal Cda «che forniva false assicurazioni ai dipendenti e ai soci sugli ottimi rendimenti dei titoli e la solidità finanziaria mentre si taceva la circostanza che il valore dell'azione, così come determinato, era in realtà ampiamente sopravvalutato». Il raggiro arrivava ai risparmiatori in filiale con le rassicurazioni a firmare investimenti «non rischiosi» ma anche attraverso firme false e contratti modificati dopo la sottoscrizione.

GLI ATTI

Cosa sia successo in giro per le filiali di Veneto Banca tra il 2012 e il 2015 lo raccontano gli atti di chiusura indagine del filone d'inchiesta sulle truffe. Scrivono i pubblici ministeri Massimo De Bortoli e Gabriella Cama che «nella relazione con la clientela venivano posti in essere artifici e raggiri. Spesso si erano persone non in grado, per livello di istruzione, per età avanzata, per tipologia di professione, di valutare correttamente il rischio connesso all'investimento». In alcuni casi sostengono i magistrati trevigiani si trattava di soggetti che «non intendevano effettuare un investimento rischioso o che acconsentivano, loro malgrado, a fronte della concessione di mutui».

Un esercito del tutto privo di alfabetizzazione in materia a cui il personale delle filiali «minimizzava i rischi, anzi sostenendo che si trattava di un investimento vantaggioso, a basso rischio, prontamente liquidabile stante la asserita solidità dei titoli». In realtà il valore dell'azione di Veneto Banca, tra il 2012 e il 2015, sarebbe stato gonfiato di almeno il 40%. Quando Consoli e i manager varano la grande operazione di collocamento per ottemperare alla richiesta di Bankitalia di patrimonializzare di più la società sono infatti già consapevoli, sostengono i magistrati, che «Veneto Banca si trovava in una critica situazione patrimoniale e finanziaria, così come aveva rilevato anche la Banca d'Italia a seguito delle ispezioni effettuate nel corso dell'anno 2013, che avevano fatto emergere fra l'altro la non aderenza del valore dell'azione alla effettiva redditività aziendale, nonché numerose irregolarità nella gestione come ad esempio la concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie (le cosiddette baciate, per un valore di 400 milioni di euro n.d,.r.), i mancati approfondimenti sulla situazione economico patrimoniale della clientela da finanziare, il mantenimento in bonis di posizioni sulle quali erano state contabilizzate rilevanti perdite o per le quali era già intervenuto l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza».

I BILANCI

«I dati di bilancio e previsionali - è l'ipotesi della Procura trevigiana - erano non aderenti alla realtà e inattendibili». Ma in questo modo si riuscì a tenere alto il prezzo delle azioni che venivano collocate anche ai più sprovveduti con prassi di vendita spregiudicate e aggressive, di sicuro in violazione dei regolamenti in materia finanziaria come quando nel questionario che deve essere compilato alla sottoscrizione di un investimento azionario, sempre secondo l'accusa, «venivano indicati dati non rispondenti alla realtà, con particolare riferimento alla propensione al rischio del cliente o anche alla falsa indicazione di aver somministrato lo stesso questionario». In alcuni casi è emerso come il profilo di rischio del cliente venisse modificato, in altri scrivono i pm venivano messe firme false. «Talvolta - si legge negli atti nell'indagine - veniva apposta nella documentazione inerente l'acquisto dei titoli, al fine di velocizzare la pratica, una falsa sottoscrizione, oppure modifiche non concordate ovvero alterazioni del contenuto».

LA CONCLUSIONE

L'inchiesta approda alla conclusione che «le persone venivano indotte ad acquistare i titoli per effetto degli artifici e dei raggiri e poi hanno visto diminuire progressivamente il valore dei titoli non riuscendo a rivenderli per mancanza di potenziali acquirenti». Tutto peraltro, sostengono De Bortoli e la Cama «si sarebbe svolto approfittando della insufficiente attività di controllo svolta dal Collegio dei Sindaci e dalla società incaricata della revisione dei bilanci». Si tratta dell'americana PricewaterhouseCoopers su cui proprio a Treviso è già stato aperto uno specifico fascicolo di indagine con l'ipotesi di reato di concorso in falso in bilancio.

Denis Barea

© RIPRODUZIONE RISERVATA