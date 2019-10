IL QUARTIERE VITTORIO VENETO «Quella sera è rimasto con me fino alla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL QUARTIEREVITTORIO VENETO «Quella sera è rimasto con me fino alla chiusura, quindi fino alle nove meno un quarto, poi ci siamo salutati. Ci vediamo domani mattina, mi ha detto. Ma non è mai arrivato». Laura Casagrande gestisce il Café d'essai di via Dante Alighieri, conosciuto da tutti come il Bar Auto, poco lontano dal garage dove nei mesi scorsi dormiva Renato Fava, il 62enne sulla cui fine stanno indagando Procura della Repubblica e carabinieri. Ci arrivava a piedi, al Bar Auto. Tra le tante voci girate dopo la morte di Fava, c'è...