IL QUARTIERE

Tutti sanno quello che è accaduto. Tutti conoscevano Giovanni Gagno. Tanti, giovedì mattina, hanno notato l'ambulanza che portava via l'80enne ormai esanime. Ma nessuno ha visto nulla. E gli ex suoceri del 40enne, dal cancello di casa, si lasciano sfuggire: «Se la sono cercata». Parole udite anche dal figlio della vittima. Ne è nato un battibecco. Ma è stato forse un malinteso. «Cosa serviva che Settima si mettesse in mezzo alla strada quando il padre di mio nipote stava andando via. Non sarebbe successo nulla» afferma l'ex suocera. Che assieme al marito dipingono il 40enne come una persona normale e tranquilla. «Non abbiamo mai avuto problemi con lui» sottolineano. E quando il discorso passa sulla questione vialetto è l'ex suocero a prendere la parola: «L'ho sempre sistemato da solo senza l'aiuto di nessuno, anche se lo utilizzavano tutti». Affermazione che fa pensare che, in realtà, i rapporti di vicinato non fossero proprio così distesi. Ma anche loro, pensando a quanto accaduto, non si danno pace. Faticano a non piangere, e hanno le mani tremanti. Si chiedono cosa succederà adesso e sono preoccupati per la figlia e il nipotino.

LE VOCI

«Mi hanno detto che si sono sentite delle urla. Io ho sentito solo le sirene dell'ambulanza e poi ho visto portare via Giovanni. Che tragedia». Eddy Bacerin, il responsabile del supermercato Crai che sorge proprio di fronte l'abitazione dei Gagno, è stato uno dei tanti che giovedì mattina è stato testimone del post aggressione. E anche lui afferma di non conoscere il 40enne. Così come una delle dipendenti: «L'avrò visto qualche volta ma non so chi sia». Eppure in paese raccontano di una scenata di gelosia avvenuta all'interno del market. Protagonista proprio il 40enne. Ma il responsabile smentisce l'accaduto, e aggiunge: «Non parlo della vita privata delle persone».

IL SILENZIO

La rotonda di via Fontane, nel centro della frazione, è circondata da negozi. Titolari e dipendenti ricordano con affetto Giovanni Gagno. Sull'uomo che lo ha spinto però nessuna parola. La sua ex compagna è nata e vissuta a Fontane, dove da decenni vivono anche i suoi genitori, che spesso si prendono cura del nipote. Anche loro sono volti noti in centro, così come il piccolo. Quando si parla di suo padre però la risposta è sempre la stessa: «Non lo conosco». Ma il discorso si chiude con: «Provate a chiedere a... so che hanno avuto problemi con lui». Poi però il silenzio da parte di tutti. Come a non voler entrare in una vicenda che, seppur chiara nella sua dinamica, pare avere ancora molti punti oscuri.

G.Pav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA