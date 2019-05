IL QUARTIERE SILEA Le urla e poi un colpo di fucile. Non un suono insolito nelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL QUARTIERESILEA Le urla e poi un colpo di fucile. Non un suono insolito nelle campagne di Silea, tanto che in molti ieri mattina hanno pensato a un cacciatore. Ma chi abita in via Nerbon ha subito intuito che era successo qualcosa di grave. «Li abbiamo sentiti discutere e poi c'è stato lo sparo. Le liti erano continue ma non ci saremmo mai aspettati un epilogo del genere». I vicini di casa di Giovanni Padovan e Paolo Tamai non nascondono che gli screzi tra i suocero e genero andavano avanti ormai da decenni. Si fatica persino a risalire...