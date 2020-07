IL QUADRO

TREVISO Una nuova scuola in zona Ghirada con 19 aule per il Besta a Treviso, il recupero del vecchio padiglione dell'ospedale di Castelfranco, dove saranno ricavate 23 classi, e la possibilità di usare una decina di stanze aggiuntive nell'edificio delle associazioni di Oderzo e nel palazzo Celestino Piva di Valdobbiadene. Più altri due edifici di scorta da usare come valvole di sfogo in caso di necessità: l'ex Turazza di Treviso e la vecchia scuola di Casella d'Asolo. E poi aule magna, laboratori, uffici e corridoi per trovare spazio ad altri 4mila studenti. Sono i punti fondamentali del piano di ampliamento degli spazi degli istituti superiori messo a punto dalla Provincia nell'ambito dell'emergenza coronavirus per garantire a partire dall'inizio del prossimo anno scolastico, fissato per il 14 settembre, il rispetto della distanza anti-contagio di almeno un metro tra gli studenti.

L'IMPRESA

«Fare entro il 14 settembre due scuole nuove, tra quella in zona Ghirada e l'adattamento dell'ospedale di Castelfranco, può sembrare un'impresa impossibile spiega Stefano Marcon, presidente della Provincia è difficile, sì. Ma non impossibile. Vinceremo la sfida. Non ci sono altre realtà che si stanno muovendo in questo modo. Più di così davvero non si poteva». I soldi per adattare tutti gli edifici aggiuntivi ancora non ci sono. Il pallino è in mano al governo. Ma intanto il Sant'Artemio avvierà i lavori con fondi propri. Alla fine serviranno qualcosa come 2 milioni. Di pari passo, si rivederanno gli spazi interni delle scuole: sono stati contati 779 locali, tra stanze varie e laboratori, che almeno in parte possono essere aggiunti alle 1.714 aule già presenti. Nel prossimo mese e mezzo verranno abbattuti muri, installate pareti mobili, adeguati gli impianti e sistemati gli infissi. Si sfrutterà ogni centimetro per far lezione anche nei locali fino a ieri usati come aula magna, sale insegnanti, sale per gli incontri con genitori, laboratori, uffici e così via. Vengono chiamati interventi di edilizia leggera. Saranno fondamentali. Per questi sono già a disposizione 1,3 milioni.

I NUMERI

Le due azioni combinate, l'adattamento degli edifici aggiuntivi e la riorganizzazione degli spazi, consentiranno di accogliere oltre il 50% dei quasi 8mila studenti, su un totale di 39.612 (1.044 in più rispetto all'anno scorso). che rischiavano di rimanere fuori .

L'imperativo è garantire la presenza a scuola delle classi prime e terze. Ciò non significa che gli altri resteranno a casa davanti al pc. Gli istituti stanno lavorando per proporre attività diverse nelle stesse strutture, uscite didattiche e un incremento dei progetti di alternanza scuola-lavoro. Infine, per una quota di studenti non ci sarà alternativa alla didattica a distanza. Ma sempre a rotazione: nessuno resterà semplicemente a casa come nel periodo del lockdown. A Treviso la nuova sede del Besta nella palazzina ex odontotecnici già usata dal Giorgi in via Medaglie d'oro, dove ci sono 19 aule, altre due stanze, due laboratori e una palestra, aprirà un domino. Gli studenti che oggi occupano l'edificio del Luzzatti nel campus di San Pelajo si trasferiranno nello stabile della Ghirada. E a San Pelajo resteranno aule libere per il Riccati, la succursale del Duca degli Abruzzi e il Fermi.

IL NODO

Rimane invece ancora irrisolto il nodo tra l'istituto per geometri Palladio e il liceo scientifico Da Vinci. Il primo ha chiesto di poter avere le 7 aule della propria struttura usate dal secondo. Ma il Da Vinci non ha alternative. «La settimana prossima avremo un incontro con i presidi rivela Marcon l'uscita del Palladio ci ha lasciato perplessi». A Castelfranco si lavorerà per sistemare il padiglione L dell'ospedale. Si prevede di ricavare 23 aule, 4 laboratori e uffici. «Faremo un miracolo recuperandolo per settembre», sottolinea Maurizio Tufaro, tecnico della Provincia. A Montebelluna mancano all'appello due aule per chiudere il cerchio tra il liceo Levi, l'alberghiero e l'Einaudi-Scarpa. Messa da parte l'ipotesi di ricorrere alla vecchia scuola di Casella d'Asolo, si discuterà con il municipio per trovare i locali necessari. A Valdobbiadene verranno ricavate 4 aule aggiuntive per il Verdi nel palazzo Celestino Piva. A Oderzo parte degli studenti saranno distribuiti nell'edificio delle associazioni in via Piave. Mentre deve ancora essere risolto il nodo di Vittorio Veneto. «Qui concludono dalla Provincia stiamo ancora valutando degli spazi in collaborazione con il Comune».

Mauro Favaro

