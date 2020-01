IL QUADRO

TREVISO Un matrimonio in essere da pochi mesi, un altro appena celebrato, un terzo che salvo imprevisti dovrebbe arrivare a compiersi entro l'anno. E non è detto che il prossimo futuro non riservi ulteriori fidanzamenti. Anche il 2020, insomma, si apre all'insegna di nuovi sommovimenti nel mondo del credito cooperativo trevigiano. Che ormai, a dire il vero, tanto trevigiano non è più, proprio perché le aggregazioni hanno dato vita in gran parte a realtà interprovinciali. Così è, ad esempio, per l'unione più fresca: quella tra Banca di Monastier e del Sile e la Bcc Pordenonese di Azzano Decimo. Dopo che le rispettive assemblee straordinarie dei soci hanno dato il loro assenso, ultimo passaggio dell'iter autorizzativo, il nuovo soggetto è ufficialmente operativo dal primo gennaio. Il sì ha sancito la nascita del secondo operatore del comparto per numero di soci (circa 17.200) nella Marca e tra i primissimi nel Triveneto tra gli istituti appartenenti a Icrrea, uno dei due gruppi bancari nazionali in cui si è strutturato il credito cooperativo (altra importante novità del settore arrivata a completamento negli scorsi mesi).

I PASSAGGI

Dopo un periodo travagliato all'inizio del passato decennio, culminato con un commissariamento, Monsile ha ripreso a crescere e ora punta a un ulteriore salto di scala grazie all'aggregazione con i cugini friulani (più grandi in virtù dei numeri di partenza), portata a termine in tempi piuttosto rapidi. Guarda invece ad ovest, al Vicentino, Credito Trevigiano. La bcc con sede a Fanzolo di Vedelago, a sua volta uscita negli anni scorsi dalla cura dei commissari inviati da Bankitalia dopo l'allarme per i conti e ritornata in bonis, ha annunciato un progetto di aggregazione con la Cassa rurale e artigiana di Brendola. Se tutto andrà secondo i piani il percorso dovrebbe concludersi entro l'anno, creando una nuova realtà che può aspirare al podio tra le varie consorelle locali.

IL COLOSSO

Il colosso del credito cooperativo nostrano (e non solo: è il maggiore del Nordest), comunque, rimane Banca Prealpi Sanbiagio. A Tarzo, non più tardi dello scorso luglio, infatti, si è festeggiata la definitiva integrazione con la ex bcc di Fossalta di Portogruaro. È questo, tra l'altro, l'unico tra gli istituti legati al trevigiano ad aderire al gruppo nazionale Cassa Centrale. Di dimensioni un po' più contenute le restanti due rappresentanti: Banca della Marca e CentroMarca Banca. Anche per la realtà di Orsago, peraltro, da tempo si vocifera di un accorpamento. E dopo il ribaltone della scorsa estate che ha portato alla sfiducia votata dal cda nei confronti del presidente Claudio Sernagiotto (a sua volta subentrato due anni prima allo storico numero uno Gianpiero Michelin) e all'insediamento di Loris Sonego, ex sindaco di Gaiarine e al timone del comitato esecutivo, ora potrebbe essere la volta buona.

LE OPERAZIONI

Dal canto suo CentroMarca Banca ha già attuato due aggregazioni nel giro di poco più di un biennio, tra 2015 e 2017, inglobando prima la Cassa rurale e artigiana di Treviso e poi Banca Santo Stefano di Martellago. Una duplice operazione condotta in porto con successo dalla compagine guidata dal presidente Tiziano Cenedese e dal direttore Claudio Alessandrini, come dimostrano l'utile record da 15 milioni dell'esercizio 2018 (il primo post-fusione) e il primato nella recente classifica delle banche leader stilata da Milano Finanza. Pure per l'istituto trevigian-veneziano, comunque, non sono esclusi ulteriori sviluppi futuri.

IL FUTURO

Tutto il sistema bancario, del resto, è al centro di una profonda evoluzione: «Nei prossimi anni cambierà molto con l'introduzione dell'intelligenza artificiale conferma Patrizia Magarotto, segretaria generale della First Cisl Belluno Treviso - Questo porterà a una forte riduzione delle piccole filiali come le conosciamo adesso, e molte attività verranno gestite online. E i grandi concorrenti per le banche tradizionali non saranno più altre banche ma gruppi come Google o Amazon. Bisognerà capire se il territorio è pronto ad affrontare tutti i cambiamenti in vista».

Mattia Zanardo

