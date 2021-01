IL QUADRO

TREVISO «Se non dovessero arrivare più vaccini, entro una settimana non saremo più in grado di farli». Il direttore dell'Usl 2 Francesco Benazzi è categorico. E dire che non ha gradito il taglio delle consegne delle dosi riservate al Veneto è riduttivo. Oggi partono i richiami delle vaccinazioni già effettuate nella prima fase, che sono comunque garantiti, a personale ospedaliero, case di riposo e strutture accreditate, ma il piano predisposto dall'azienda sanitaria deve essere per forza rivisto. Con tutte le conseguenze del caso. In primis i tempi più lunghi per tornare a una sorta di normalità. Gli over 80 dovranno dunque attendere almeno due settimane in più, se non tre. Uno stop che, secondo Benazzi, non ci voleva proprio, ma purtroppo inevitabile visti i ritardi nella produzione delle fiale da parte della Pfizer. Circostanza che non piace di certo ai diretti interessati, che incassano il colpo dopo quasi un anno di restrizioni ma che allo stesso tempo si dimostrano propensi a rivalutare le graduatorie.

L'OPINIONE

«Provate a mettervi nei panni di un genitore anziano: se fosse chiamato a sacrificare la sua vita per salvare quella di un figlio non ci penserebbe un secondo». Basterebbero queste poche parole per descrivere la lotta interiore che stanno attraversando i pensionati trevigiani davanti al rinvio delle vaccinazioni per gli over 80. Vigilio Biscaro, dallo scorso dicembre divenuto segretario provinciale della Spi Cgil, parla con cognizione di causa. Il polso degli anziani lo tasta ogni giorno. La campagna vaccinale era pronta a partire, ma quello che sembrava essere l'unico antidoto al timore di ammalarsi è sfumato da un giorno all'altro. Non definitivamente, per carità, ma l'attesa che si sta via via prolungando sta mettendo i pensionati di fronte a un bivio. E molti, nonostante la paura, stanno iniziando a pensare che forse le gerarchie debbano essere rivalutate per garantire l'immunità prima ai giovani, o comunque a chi con gli anziani sta a stretto contatto, come ad esempio le badanti. Assieme a tutte quelle categorie giudicate indispensabili per la crescita di un Paese, tra tutte quella degli insegnanti.

IL RAGIONAMENTO

«Gli anziani sono terrorizzati dalla pandemia - premette Biscaro - Da quasi un anno a questa parte sono coloro che prestano più attenzione alle regole perché hanno paura del virus. Sanno di essere più fragili, e sanno che ammalarsi potrebbe ridurre la loro aspettativa di vita o metterli in serio pericolo». Da un'indagine effettuata a livello regionale dalla Spi Cgil è emerso che il 90% degli intervistati non solo è favorevole al vaccino, ma appena ce ne sarà la possibilità è intenzionato a farlo.

L'INDAGINE

«È una percentuale che la dice lunga su come i pensionati stiano vivendo questa pandemia. Vogliono tornare alla normalità il più presto possibile per non sprecare altro tempo - continua il segretario Biscaro - Alla notizia del ritardo del piano vaccinale però in molti hanno espresso la volontà di mettersi da parte se necessario. Nel senso che se le dosi di vaccino dovessero essere minori rispetto al previsto sono disposti a dare la priorità ai giovani, agli insegnanti, alle badanti. In altre parole a tutti coloro che possono essere veicolo di contagio. Mi spiego meglio: molti anziani non hanno contatti esterni se non con i familiari, o con gli operatori delle case di riposo. Se è vero che la trasmissione del virus avviene per la maggior parte dei casi in famiglia o viene portato all'interno delle strutture da fuori, tra i pensionati si sta facendo strada l'idea che immunizzare prima tutti i loro familiari o le persone che li accudiscono porterebbe di conseguenza anche loro a non avere contatti con il virus. Sono insomma disposti a sacrificarsi per le nuove generazioni, come hanno fatto un tempo per loro i padri o i nonni».

Giuliano Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA