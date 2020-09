IL QUADRO

TREVISO Salgono a due i decessi legati al focolaio di coronavirus esploso nel centro servizi per anziani Villa Tomasi di Spresiano. Ieri è mancata una signora di 90 anni, già costretta a convivere con gravi patologie, che proprio in seguito al contagio era stata trasferita nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Treviso. Il decesso si aggiunge a quello registrato esattamente una settimana fa, il primo, quando aveva perso la vita una signora di 95 anni, anche lei già colpita da altre patologie, a sua volta trasferita dopo il contagio da Villa Tomasi all'unità di Malattie infettive del Ca' Foncello. Attualmente il focolaio scoppiato nella casa di riposo di Spresiano conta 47 persone contagiate: 36 anziani (uno ancora ricoverato nell'ospedale di Treviso) e 11 operatori. La struttura del gruppo Prealpina ha subito preso le contromisure. Gli ospiti positivi al coronavirus sono stati isolati in due nuclei separati dal resto delledificio, al piano terra e al primo piano dell'ala vecchia, con la contemporanea creazione di sensi unici e accessi indipendenti. Le persone contagiate sono seguite da personale dedicato. Mentre gli operatori positivi sono stati messi in isolamento domiciliare. Il centro adesso è blindato: sono stati sospesi i nuovi ingressi e sono state bloccate le visite dei familiari.

GLI ALTRI FRONTI

Quella di Spresiano è la casa di riposo che registra il più grande focolaio di coronavirus in corso. Ma non è l'unica struttura che suscita qualche preoccupazione. Ieri è stato confermato il contagio di due signore anziane ospiti della casa di riposo Opera Immacolata di Lourdes di Conegliano, gestita dalla Fondazione SantAugusta onlus. La struttura, che nel corso della prima ondata di diffusione del Covid era riuscita a tenere il virus fuori dalle porte, ha comunicato tramite il proprio direttore, Ezio Saccon, l'esito dello screening effettuato sabato scorso sugli ospiti. «Unospite è risultata positiva in sintesi ciò che si legge in una nota dell'istituto in accordo con la task force dell'Usl della Marca è stato subito ripetuto il tampone, insieme alla compagna di stanza, e sono state attivate subito le procedure previste, isolando la camera». Ieri è arrivata la conferma che entrambe le anziane che condividevano la stanza sono state colpite dal coronavirus. Si tratta di due signore di 93 e 80 anni. Al momento non presentano sintomi. «La task force sta pianificando la ripetizione dei test con i nuovi tamponi rapidi a tutti gli ospiti, al personale e ai familiari delle due ospiti positive specifica Saccon in questa fase sono ovviamente stati sospesi gli ingressi di nuovi ospiti e le visite dei familiari».

L'ANALISI

Fondazione Sant'Augusta, insieme ai propri collaboratori, sta cercando di capire come possa il virus essere penetrato nella struttura. A metà giugno la fondazione aveva emanato delle precise linee guida per la regolamentazione degli accessi alla casa di riposo per familiari e visitatori, offrendo in alternativa, in alcuni pomeriggi della settimana, le video-chiamate. Il 22 giugno la direzione aveva riammesso le visite agli ospiti, ora di nuovo sospese nella sede di Conegliano. Adesso si torna in trincea. Così come si continua a monitorare la situazione all'interno della casa di riposo Civitas Vitae di Vedelago. Anche qui è emerso un piccolo focolaio. Al momento sono una decina gli ospiti ancora positivi al coronavirus. Come nelle altre strutture, sono state prese tutte le precauzioni del caso, a partire dall'isolamento. La speranza è che il prossimo giro di tamponi possa confermare la negativizzazione di tutti gli ospiti.

Mauro Favaro

Luca Anzanello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA