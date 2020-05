IL QUADRO

TREVISO Quasi cento morti. Sono esattamente 95 gli anziani ospiti delle case di riposo del trevigiano mancati negli ultimi due mesi e mezzo dopo essere stati contagiati dal nuovo coronavirus. Il 15% del totale dei decessi registrati nell'intero Veneto. Più di uno al giorno, a partire dallo scorso 20 febbraio. Uno stillicidio che purtroppo ancora non conosce fine. Il tragico bilancio è stato reso noto ieri dalla Regione. La sfida non è ancora vinta. Fino a questo momento sono state controllate 54 case di riposo nella Marca. Nel dettaglio, 5.785 anziani hanno effettuato il test rapido e 1.823 sono stati sottoposti al tampone di controllo. I risultati di questo screening dicono che ad oggi ci sono 48 anziani contagiati ricoverati in ospedale e altri 384 che stanno combattendo il Covid-19 all'interno delle stesse case di riposo, dove sono stati messi in isolamento per scongiurare il rischio di alimentare focolai. Allo stesso tempo, sono stati controllati anche gli operatori: 4.698 con il test rapido e 1.749 con il tampone. E sono ancora 109 quelli risultati positivi al coronavirus. Vuol dire oltre il 10% degli operatori della rsa contagiati in Veneto. La battaglia è ancora lunga.

IL CASO CESANA

Non ci sarà il direttore della Uls 2 Francesco Benazzi alla convocazione in Consiglio Comunale a Vittorio Veneto chiesta l'altra sera dall'euro parlamentare Gianantonio Da Re. «Francamente - spiega - non mi sento di essere tirato per la giacchetta da queste beghe di natura politica, dovrei andare a raccontare cose che non so, io mi occupo di ospedali. E l'Ipab di Vittorio Veneto non è di mia competenza» Il vertice, a cui avrebbero dovuto partecipare anche l'assessore regionale Lanzarin, il presidente del cda del Cesana Malanotti Maurizio Castro e la direttrice dell'istituto Tiziana Tonon, dovrebbe nelle intenzioni fare il punto sulla situazione della Rsa di Vittorio Veneto e San Vendemmiano. «Settantanove morti tra i primi di gennaio e il 4 maggio sono una enormità - dice il parlamentare della Lega a Bruxelles Da Re - si prenda lo stesso periodo dell'anno passato e si faccia un confronto. Non dico che tutti siano morti a causa del Covid 19 ma l'ammontare dei decessi è sbalorditivo e merita un approfondimento». «Ma per parlare bisogna essere informati e non credo che tutte le persone intervenute fino ad oggi siano in possesso di tutte le informazioni - dice Lucio Poletto, segretario del comitato che rappresenta le famiglie dei degenti - mi sembra una sterile polemica di natura squisitamente politica». Una difesa a tutto campo dell'operato dei dirigente sanitari del Cesana Malanotti «travolto - rincara la dose Poletto - da qualche cosa più grande di loro e a cui all'inizio non si sapeva come rispondere».

IL CHIARIMENTO

«Innanzitutto - spiega il segretario - va precisato che i morti sono stati una trentina e non settanta. Inoltre va ricordato che la maggior parte di loro erano persone di età molto avanzata, su cui il virus ha agito in maniera diversa rispetto ad un corpo giovane, peggiorando delle situazioni croniche già gravi. Poi è bene puntualizzare che al 20 di marzo, quindi 10 giorni dopo il lockdown, lo Spisal ha effettuato una visita ispettiva ed ha trovato tutto a posto. Gli esposti in Procura? Io posso solo dire che qualcuno ha voluto, per ragioni di coinvolgimento personale nella vicenda, vedere del marcio dove non c'è. Nel 2015 l'influenza, per esempio, fece un numero maggiore di morti rispetto al Corona virus. Ma adesso saranno i giudici a far luce». «Al Cesana - torna a dire Lucio Poletto - ci sono stai 78 operatori, tra operatori socio-sanitari e personale medico, che ad un certo punto sono risultati positivi al Corona Virus o sono entrati in isolamento volontario perché venuti in contatto con malati. Ma i tamponi, in questo caso, sono stati eseguiti. Il punto semmai è che ci si è trovati in una situazione in cui su 160 operatori ne è rimasta la metà; a quel punto si è scatenato quello che a marzo nessuno immaginava potesse accadere, ovvero una infezione massiva che ha colpito persone anziane, in condizioni di salute precarie. Cosa si poteva fare? Secondo noi nulla di più di quello che è stato messo in campo, temendo conto che chi è morto probabilmente si è infettato nel periodo antecedente i primi dieci giorno di marzo, quando cioè del virus e si sapeva ben poco». Ieri intanto il comitato che rappresenta le famiglie dei degenti ha avuto un incontro con i verti della casa di riposo. «Abbiamo affrontato - conclude Poletto - la riapertura dell'istituto, fissata per il 18 maggio o al più tardi il primo di giugno. Si è discusso delle modalità di visita dei parenti ma in particolare delle eventuali misure che il Cesana intende prendere se ci sarà una ripresa del contagio e un nuovo focolaio di infezione. Perché è chiaro che qualcuno entrerà da fuori, sono molte le persone in lista d'attesa ed è sempre possibile che qualcuno sia infetto. A quel punto bisognerà prendere le dovute precauzioni, tamponare e eventualmente mettere i degenti in quarantena in una parte della casa di risposo che possa essere un vero e proprio reparto anti Covid».

Mauro Favaro

Denis Barea

